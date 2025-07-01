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01 июля 2025 года 18:53
Топ-5 инструментов на фоне возможного снижения ставки ЦБ РФ - "Цифра брокер"
Аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Дмитрий Вишневский выбрал пять выигрышных инструментов на фоне возможного снижения ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июле 2025 года. "Все чаще в информационном поле появляются комментарии и мнения (в том числе Банка России) о возможности снижения ключевой ставки даже на 2 базисных пункта (б.п.) на заседании регулятора в июле. Рынок активно отыгрывает эти ожидания: доходности по коротким депозитам и ОФЗ начали снижаться, - пишет эксперт в обзоре. - На этом фоне традиционные сберегательные инструменты становятся менее привлекательными, зато открываются возможности для роста целого ряда рыночных активов". 1) ОФЗ - оптимальный инструмент в ожидании снижения ставки, отмечает Вишневский. Длинные выпуски (26245, 26246) максимально чувствительны к ставке: при ее снижении растут в цене и дают прирост капитала + купон (доходность к погашению около 14,9%). Бумаги надежны, ликвидны, но риски связаны с возможной задержкой смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), обращает внимание аналитик. 2) Корпоративные облигации Фиксированные купоны (например, "Газпром Капитал" БО-001Р-05, РЖД 001P-41R) выгодны в снижении ставки: цена растет, купон остается высоким (до 16-18% годовых). Флоатеры защищают от роста ставки, но теряют доход при ее снижении. Также стоит отметить, по мнению эксперта инвесткомпании, что важно учитывать кредитный риск эмитента. 3) "Голубые фишки" и дивидендные акции Сбербанк, "Транснефть", ПАО "Полюс" и "Интер РАО" выигрывают от ухода капитала из депозитов на фоне смягчения ДКП: стабильные дивиденды, высокая ликвидность и устойчивость делают их фаворитами институционалов в цикле снижения ставок, указывает аналитик в материале. 4) "Акции роста" Ozon, МКПАО "Яндекс", ПАО "Промомед" и ПАО "Аренадата" - рост на ожиданиях удешевления кредитования, которое ускорит инвестиции в развитие, и ускорения выручки в 2025 году. Акции чувствительны к ставке и геополитике, поэтому разумно сочетать их с защитными дивидендными бумагами, предупрждает Вишневский. 5) Банки и ритейл Снижение ставки расширяет маржу банков и лизинговых компаний за счет сокращения расходов на фондирование и стимулирования спроса на кредиты, особенно у игроков с короткими депозитами и длинными кредитами (МКПАО "Т-Технологии", Совкомбанк, "Европлан"), особенно в кредитных сегментах. Ритейл (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", МКПАО "Лента") выступают бенефициарами продуктовой инфляции, однако на фоне высоких ставок снижается рентабельность вследствие инфляции издержек, поэтому смягчение ДКП позволит ритейлерам улучшить показатели маржинальности, предоставить больше возможностей для совершения новых M&A сделок, отмечает эксперт "Цифра брокера". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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