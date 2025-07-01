"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 104,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Представленную отчетность эмитента за первые пять месяцев текущего года по МСФО мы оцениваем как в целом нейтральную. В ближайшее время внимание инвесторов будет направлено на результаты прошедшего 30 июня ГОСА, на котором должен был рассматриваться вопрос о выплате больших дивидендов за 2024 год. Они, как ожидается, будут обнародованы 2 июля", - отмечает эксперт.

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