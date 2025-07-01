"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Газпрома до 213,48 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила среднесрочную прогнозную стоимость акций "Газпрома" с 240,01 рубля до 213,48 рубля за штуку, рекомендация сохраняется на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Акционеры эмитента на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

"Регуляторные риски увеличились, и мы сохранили дисконт при расчете справедливой стоимости акций "Газпрома" на уровне 35%", - отмечают эксперты.

"Начатый нами с учетом июньских решений Банка России и рыночной реакции пересмотр с понижением среднесрочных оценочных ставок стоимости долга позитивно отразился на долгосрочной оценке справедливой стоимости "Газпрома", - указывают они.

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