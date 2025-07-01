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01 июля 2025 года 16:54
Котировки золота, вероятно, продолжат рост - "БКС МИ"
Котировки золота, вероятно, продолжат рост из-за высоких инфляционных ожиданий и геополитической нестабильности, говорится в валютной стратегии "БКС Мир инвестиций" (БКС МИ") на третий квартал 2025 года. "Полагаем, что в ответ на снижение курса доллара и сохранение геополитической нестабильности золото продолжит дорожать. Рост стоимости драгметалла поддержат фундаментально высокий спрос центральных банков на увеличение золотых запасов в золотовалютных резервах, бегство от инфляции и девальвации доллара, а также спекулятивные настроения", - пишет аналитик Кирилл Кононов. - При этом золото может стать лидером роста в следующие четыре квартала (наш прогноз составляет +25%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ЦЕНА-ПРОГНОЗ
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