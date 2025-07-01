"Финам" понизил прогнозную цену акций Диасофта до 3052 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Диасофта" с 4214 руб. до 3052 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 0,8% без учета дивидендов от текущего уровня, и рейтинг с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Эмитент отчитался за 2024 финансовый год, в котором не оправдал наших ожиданий по всем финансовым показателям. Компания заранее наняла персонал для развития нефинансового направления бизнеса, однако это не принесло ожидаемых результатов в минувшем году. Финансовое направление также столкнулось с замедлением темпов импортозамещения у малых и средних банков, - пишет эксперт. - По нашим прогнозам, "Диасофт" не сможет выполнить прогноз по среднегодовому росту бизнеса на 30%, с которым компания выходила на IPO, и рост до 2028 года составит не более 20%. Изменение прогнозных темпов роста привело к снижению целевой цены. При оценке стоимости мы опирались на прогнозные мультипликаторы PEG, EV/EBITDA, EV/S и P/FCF российских компаний-аналогов на 2024 год".

"Диасофт" - ведущий российский разработчик корпоративного программного обеспечения с сервис-ориентированной платформенной архитектурой для финансового сектора.

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