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01 июля 2025 года 13:33
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Т-Технологий с целью 3600 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целью 3600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 3100 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Акционеры эмитента одобрили дивиденды за I квартал 2025 года в размере 33 руб. на акцию. Несмотря на текущий низкий уровень дивидендов, мы положительно оцениваем сам факт выплаты, который будет позитивно воспринят рынком", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения акции демонстрируют среднесрочный восходящий тренд, торгуясь выше пересечения 50- и 200-дневных скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3600 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3100 руб. риск на портфель составит 0,39%", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-Т/ТЕХНОЛОГИИ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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