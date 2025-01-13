SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции "Роснефти" и "Совкомфлота".

Таким образом, в текущий состав списка вошли "Татнефть", банк "Санкт-Петербург", "ЛУКОЙЛ", "Транснефть", НЛМК, Сбербанк и "ФосАгро".

"Бумаги "Роснефти" в подборке носили тактический характер, - пишут аналитики. - На прошлой неделе компания закрыла реестр для дивидендов - 36,47 руб. на акцию. Считаем, что выплата за второе полугодие может оказаться ниже - около 25 руб. на акцию. На этом фоне мы не видим потенциала роста бумаг".

Ещё более 60 судов "Совкомфлота" оказались под санкциями. Аналитики инвестбанка ждут, что это окажет краткосрочное негативное влияние на EBITDA компании - по аналогии с санкциями, которые вводили в феврале 2024 года. Временные потери могут составить до 70% трёхмесячной EBITDA. В связи с этим эксперты убрали акции "Совкомфлота" из подборки.

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