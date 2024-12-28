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28 декабря 2024 года 18:06

"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ТГК-1 до 0,009598 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ТГК-1" с 0,013432 руб. до 0,009598 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 37% от текущего уровня, рекомендация - "покупать".

Объем производства электрической энергии ПАО, включая дочерние общества, за 9М24 составил 22374,9 млн кВт. ч, что на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, констатируют эксперты.

"С учетом ноябрьской информации о росте тарифов на электроэнергию для предприятий и населения на 11,5% и 12,6% соответственно, а также увеличения цен на оптовом рынке электроэнергии, прогнозируем EBITDA компании на уровне 21,9 млрд руб. за 2024 год и 24,1 млрд руб. за 2025 год, - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - Не предусматриваем дивидендных выплат, так как Министерство энергетики РФ рассматривает возможность направления дивидендов энергокомпаний на инвестиции. В связи с отсутствием отчетности эмитента по МСФО мы повысили дисконт-поправку на риски вложений в бумаги компании с 25% до 30%".

Уровень чистого долга к EBITDA по итогам 2023 года оценивается на уровне 1,2х, но ожидается его рост в 2025 году из-за сохранения высокой ключевой ставки, так как Банк России пока не демонстрирует намерений ее значительного снижения, отмечают в АКБФ.

Потенциально позитивным фактором, по мнению экспертов, является возможное снижение уровня CAPEX. Замминистра энергетики РФ отметил, что в текущих экономических условиях ожидается корректировка инвестиционных программ регулируемых компаний.

"На фоне смягчения риторики регулятора по вопросам монетарной политики спрос на акции отраслевых эмитентов может сохраниться в ближайшей перспективе. Однако отсутствие инициатив Банка России по регулированию кредитного спроса и инфляции остается сдерживающим фактором, - указывают в инвесткомпании. - Анонсированные правительством инициативы по усилению регуляторного давления на цены предложения могут осложнить производителям доступ к более дешевым кредитным ресурсам, что в перспективе способно затормозить развитие сектора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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