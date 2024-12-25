Прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2025г остается на уровне 18% - ПСБ

Прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2025г остается на уровне 18% годовых, отмечают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) в инвестиционной стратегии на следующий год.

"Банк России в декабре отказался от дальнейшего повышения ключевой ставки, сохранив её на уровне 21% и признав, что реализованное ужесточение денежно-кредитных условий, с учетом ужесточение банковского регулирования, может быть достаточно для возврата контроля над инфляцией, - пишут эксперты. - Полагаем, что изменение вектора денежно-кредитной политики оправдано, учитывая, необходимость сохранения экономического роста и того, что ключевая ставка уже на завышенных уровнях, а рост кредитования близок к остановке. Риск дополнительного повышения ставки есть, но он связан с негативным сценарием и заметным усилением инфляции. В базовом сценарии ждем стабилизации инфляционного давления и рассчитываем на переход ЦБ к снижению ключевой ставки в середине следующего года. Прогноз ключевой ставки на конец 2025 года остается на уровне 18%".

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