ПСБ назвал наиболее перспективные акции на 1П25

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) в стратегии на 2025 год выделили наиболее перспективные акции, к которым отнесли "Газпром", "Роснефть", "Т-Технологии", Банк "Санкт-Петербург", "Полюс", НЛМК, "Норникель", ИКС 5 , "Ленту", "РусАгро", "Яндекс", "Хэдхантер", "Интер РАО" и "МТС".

"Как минимум первая половина предстоящего года обещает быть непростой, - прогнозируют эксперты. - Хотя мы ожидаем рост рынка, активной его фазы ждем лишь ближе к середине года, по мере снятия рисков по ставке, экономическому росту и геополитике. В условиях высоких ставок мы предпочитаем в первую очередь компании с устойчивым финансовым положением: низкой долговой нагрузкой, способностью генерировать положительный денежный поток и отсутствием кризиса в их отрасли".

На взгляд аналитиков банка, наиболее интересные бумаги сейчас можно разделить на две группы. Первая - экспортеры с крепким финансовым положением, стабильной отраслью и высокой дивидендной доходностью. Вторая - компании из внутренних сегментов, которые увеличивают рыночную долю и имеют низкий долг.

"Ключевыми негативными факторами выступают по-прежнему жесткая ДКП, точечные госстимулы и ожидания замедления экономического роста, которые могут сохранить давление на фондовый рынок, неспособный обеспечить органический рост или очень высокую дивидендную доходность, - полагают стратеги ПСБ. - По нашему мнению, хотя потенциал снижения рынка и выглядит ограниченным, к формированию среднесрочных позиций даже в очень привлекательных с фундаментальной точки зрения бумагах стоит подходить осторожно. Мы ожидаем, что ясность относительно траектории снижения ставки и уверенность в устойчивости экономики появятся ближе к середине года, что усилит массовый спрос, позволив индексу Мосбиржи начать уверенно сокращать недооценку и реализовать в следующем году выглядящий внушительным потенциал роста".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.