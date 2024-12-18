Значимых поводов для роста у рынка акций РФ нет, но помочь может перепроданность - "Велес Капитал"

Значимых поводов для роста у российского рынка акций нет, но помочь может перепроданность, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"В РФ на среду не запланировано важных корпоративных событий, при этом слабо по-прежнему чувствуют себя акции "Газпрома", которые на фоне новостей об отсутствии планов ЕС продлевать транзит российского газа через Украину в 2025 году обновили минимум с января 2009 года, негативно повлияв на общие настроения, - отмечает эксперт в комментарии. - "Лучше рынка" во вторник чувствовали себя акции "Полюса", которые уже активно пытаются отыграть дивидендный "гэп", несмотря на паузу котировок золота в повышении. Эмитент выглядит уверенно на фоне амбициозных планов по удвоению производства к 2030 году, а также в условиях перспективы дальнейшего роста цен на золото".

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