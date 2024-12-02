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02 декабря 2024 года 13:27
Текущие уровни котировок акций Газпрома можно использовать для покупок - ПСБ
Текущие уровни котировок акций "Газпрома" можно использовать для покупок, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "По итогам 9 месяцев прибыль "Газпрома" составила 989 млрд рублей а прибыль, из которой выплачиваются дивиденды - 842 млрд рублей (рост в 2,8 раза г/г) . Такой объем прибыли предполагает дивидендную выплату в 17,78 руб. на акцию, - указывает эксперт. - "Газпром" неплохо заработал на росте поставок и хорошей ценовой конъюнктуре. Сдерживание операционных расходов позволило нарастить EBITDA. Положительно повлияла и консолидация Сахалинской энергии". На взгляд Крыловой, "Газпром" неплохо отчитался за 9М24: долговая нагрузка остается ниже 2,5х (2,46х по коэффициенту чистый долг/EBITDA за 9 мес.), то есть компания соответствует ковенанту для выплаты дивидендов. "Четвертый квартал должен быть неплохим на операционном уровне, но риски по выплате дивидендов сохраняются, поскольку на фоне ожидания дальнейшего повышения ставки мы полагаем, что компания будет, скорее, сосредоточена на сокращении долговой нагрузки, - прогнозирует аналитик банка. - В целом, акции "Газпрома" стоят недорого, по мультипликаторам компания сильно недооценена, поэтому текущие уровни можно использовать для покупки бумаг. Наш таргет - 140 руб./акцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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