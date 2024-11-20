Прогнозная цена акций Астры на горизонте года - 560 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций "Группы Астра" на горизонте года составляет 560 рублей за штуку, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эмитент опубликовал отчетность за 3К24 и 9М24 по МСФО, продемонстрировав сильные результаты.

"Рост клиентской базы и весьма уверенный рост продаж продуктов экосистемы группы, равно как и услуг по их сопровождению, стали, на наш взгляд, основным фактором сильного роста доходов и чистой прибыли в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, - отмечает эксперт инвесткомпании в материале. - Значительную роль в росте доходов группы сыграл выход в третьем квартале 2024 года обновленной версии флагманского продукта - операционной системы Astra Linux 1.8. Результаты вполне характерны для успешной и быстроразвивающейся компании, а политика импортозамещения в России способствует усилению конкурентных преимуществ "Группы Астра" и росту ее клиентской базы".

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