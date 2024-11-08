Флоатеры остаются привлекательными для покупок - инвестбанк "Синара"

Предпочтение среди рублевых инструментов по-прежнему остается за флоатерами, которые после октябрьской распродажи стали выглядеть еще привлекательнее, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"На наш взгляд, вероятность увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре весьма высока: заметного прогресса в сдерживании инфляции пока не наблюдается, а регулятор пересмотрел траекторию ставки на следующий год в сторону повышения. Все признаки говорят о том, что ставки останутся на высоких уровнях довольно долго. В сложившихся условиях флоатеры, ставки по которым отражают реальную картину на денежном рынке, выглядят гораздо более привлекательным инструментом. Кроме того, недавно в сегменте бумаг с плавающим купоном прошла волна продаж, которая сказалась как на государственных, так и на корпоративных облигациях, что на наш взгляд, делает их еще более интересными", - пишут эксперты в обзоре.

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