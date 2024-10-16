Золото продолжит обновлять ценовые максимумы в долларах США - "Мои Инвестиции"

Котировки золота продолжат обновлять максимумы в долларах США, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цена на золото находится вблизи рекордных максимумов не только в долларах США, но и в швейцарских франках и евро. Инвесторы наращивают позиции в драгметалле не потому что ждут ослабления доллара, а по другим причинам: замедление мировой экономики, геополитические риски, бюджетные стимулы в Китае в сочетании с количественным смягчением, - указывают эксперты в комментарии. - Если Дональд Трамп станет президентом США, он может повысить импортные пошлины на товары из Китая "на 60% или выше". Это еще больше ухудшит перспективы глобальной экономики и потребует решительных действий от центробанков. Ожидаем, что золото продолжит обновлять ценовые максимумы в долларах США".

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