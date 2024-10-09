"Финам" понизил рейтинг акций Гонконгской биржи HKEx до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций оператора Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с "покупать" до "держать" , сохранив целевую цену на уровне HKD302,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,1%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

" За последние недели акции HKEx сильно выросли на фоне общего ралли фондовых рынков материкового Китая и Гонконга и, на наш взгляд, в настоящее время выглядят умеренно перекупленными, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг построена путем сравнения с аналогами по коэффициенту P/E NTM и дивдоходности. Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы HKEx с учетом недавнего объявления властями Поднебесной масштабных финансовых стимулов, призванных оживить замедляющуюся экономику. Однако эффект от представленных китайскими властями мер еще только предстоит увидеть. В связи с этим мы считаем, что недавнее сильное ралли на биржах материкового Китая и Гонконга было избыточным".

Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) - одна из крупнейших биржевых площадок мира. Компания проводит торги широким спектром финансовых инструментов, обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание, предоставляет информационно-аналитические услуги.

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