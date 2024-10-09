Неопределенность перспектив удерживает акции ВК у минимумов с 2022 года - "Велес Капитал"

Неопределенность перспектив удерживает акции "ВК" у минимумов с 2022 года, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"С технической точки зрения акции "ВК", несмотря на отступление в начале осени от минимумов с 2022 года, все еще выглядят слабо и находятся не так далеко от поддержки 318 руб. при умеренно негативных сигналах недельного и дневного графиков, которые все еще указывают на преобладание продавцов в бумагах, - пишет эксперт. - Стабилизация ниже 318 руб., в частности, может привести к движению в район 280 руб, а далее - к очередным минимумам с 2022 года 257,4 руб. и 235 руб. Говорить о смене настроений в котировках на более бычьи будет их способность закрепиться выше 435 руб. с перспективой возвращения в район как минимум 575 руб. На данный момент инвесторы, очевидно, сомневаются в перспективе скорого улучшения финансовых результатов "ВК", а дополнительным негативным фактором для компании является отсутствие дивидендов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.