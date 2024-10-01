ЛУКОЙЛ, Татнефть и Транснефть - фавориты нефтяного сектора - SberCIB

SberCIB Investment Research выделяет в качестве фаворитов нефтяного сектора РФ акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Транснефти", говорится в комментарии аналитиков инвестбанка.

В SberCIB ждут, что в последнем квартале у нефтяных компаний может упасть прибыль и денежный поток. Всё из-за низких цен на нефть, относительно крепкого рубля и меньшей рентабельности переработки. В среднесрочной перспективе дивиденды зависят от контроля капзатрат компаний.

Аналитики пересмотрели оценки компаний-фаворитов:

Целевая цена акций "ЛУКОЙЛа" - 9550 рублей. По оценке экспертов, дивиденды в 2025 году могут составить около 1000 руб. на акцию, дивдоходность - 15%.

Новый таргет для акций "Транснефти" - 2350 руб. "Новая инвестиционная программа "Транснефти" особенно не повлияет на размер свободного денежного потока (СДП), - отмечают стратеги SberCIB. - Считаем, что "Транснефть" может увеличить коэффициент дивидендных выплат до 75% с 2025 года, что даст доходность 21%".

Целевая цена акций "Татнефти" установлена на уровне 890 руб. Для высоких дивидендов компании не хватает СДП, полагают эксперты. По их оценке, если у неё получится снизить капиталовложения до 125-140 млрд руб. в год, свободный денежный поток превысит 200 млрд руб., и компания перенаправит эти деньги на дивиденды, дивдоходность может вырасти до 16-17%.

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