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04 сентября 2024 года 09:27
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Мосбиржи
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании. "Общий объем торгов на Московской бирже в августе снизился на 1,7% по сравнению с 2023 годом и составил 125,4 трлн руб. Оборот торгов на рынке акций снизился до 2,6 трлн руб. (минус 21%%), на рынке облигаций - до 1,7 трлн руб. (минус 5,5%), на срочном рынке - до 8,2 трлн руб. (минус 11,8%). И только в секции денежного рынка отмечен рост объема торгов на 26,4% - до 96,8 трлн руб. Учитывая заметно ухудшившиеся настроения инвесторов на российском рынке, показатели не удивляют, - указывают эксперты. - Однако объем торгов по индексу Мосбиржи, включая дополнительные сессии, первые два рабочих дня сентября превышал значение в 128 млрд руб., что заметно выше среднего показателя за август на уровне 79 млрд руб. Августовское падение торговой активности не отменяет наш позитивный взгляд на акции эмитента". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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