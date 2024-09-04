"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Мосбиржи

"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Общий объем торгов на Московской бирже в августе снизился на 1,7% по сравнению с 2023 годом и составил 125,4 трлн руб. Оборот торгов на рынке акций снизился до 2,6 трлн руб. (минус 21%%), на рынке облигаций - до 1,7 трлн руб. (минус 5,5%), на срочном рынке - до 8,2 трлн руб. (минус 11,8%). И только в секции денежного рынка отмечен рост объема торгов на 26,4% - до 96,8 трлн руб. Учитывая заметно ухудшившиеся настроения инвесторов на российском рынке, показатели не удивляют, - указывают эксперты. - Однако объем торгов по индексу Мосбиржи, включая дополнительные сессии, первые два рабочих дня сентября превышал значение в 128 млрд руб., что заметно выше среднего показателя за август на уровне 79 млрд руб. Августовское падение торговой активности не отменяет наш позитивный взгляд на акции эмитента".

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