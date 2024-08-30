Дивдоходность акций "Роснефти" за 1П24 может составить 7,3-7,5% - Freedom Finance Global

Дивидендная доходность акций "Роснефти" за 1 полугодие 2024 года может составить 7,3-7,5%, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Роснефть" в четверг после окончания биржевых торгов опубликовала сильные финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года по МСФО. Выручка корпорации за 1 полугодие выросла на 33% в годовом выражении до 5,17 трлн руб. Рентабельность по EBITDA осталась практически стабильной в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на уровне 32%. Чистая прибыль выросла в 1П24 по отношению к аналогичному периоду 2023 года на 27% до 773 млрд руб., долговая нагрузка снизилась, показатель отношения чистого долга к EBITDA упал ниже 1, что говорит о высоком качестве управления задолженностью компании", - пишет эксперт.

По прогнозам аналитика инвесткомпании, промежуточный дивиденд по акциям "Роснефти" за 1 полугодие 2024 года, исходя из дивидендной политики компании, может составить 35-36 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 7,3-7,5%.

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