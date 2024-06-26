Вероятность возвращения цены на уран к $100-106/фунт достаточно высока - "Финам"

Вероятность возвращения стоимости урана к $100-106 за фунт пока остается достаточно высокой, учитывая ситуацию вокруг Нигера, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Цена на уран за прошедший месяц снизилась на 8%. Ключевой новостью, конечно, стала ситуация с французской Orano SA, которая владеет рудниками Imouraren (запасы составляют около 200 тыс. тонн), Somair (начало добычи планировалось в 2024 году, но было перенесено) и законсервированный Cominak на территории Нигера. Эксперты посчитали, что около 15% потребностей Франции в уране приходится на Нигер. Сама же компания Orano оценивает, что менее 10%. Между тем, если, например, оценить импорт Франции за 2023 год, то на Нигер пришлось $183 млн, что, конечно, очень мало по сравнению с общей цифрой французского импорта. Например, только из Германии импорт в 2023 году превысил $120 млрд. Между тем большая часть импорта из Нигера ($181 млн или почти 99%) пришлась как раз на радиоактивные элементы и их составляющие. Таким образом, все же понятно, какой именно интерес представлял для Франции Нигер в качестве торгового партнера, - пишет эксперт в обзоре. - Между тем в июле прошлого года в Нигере произошел госпереворот, а к власти пришел Национальный совет по охране Родины, который лоялен РФ. В марте 2024 делегация из Нигера посетила Атомэкспо, а в апреле в Нигер прибыли российские военные из Африканского корпуса. Конечно же, почти сразу начались разговоры о том, что будет с ураном. Ответ на этот вопрос мы получили буквально несколько дней назад - Нигер отозвал у французов разрешение на эксплуатацию Imouraren. Понятно, что Orano обещает открыть судебное производство, однако результат этой тяжбы очевиден".

"Инсинуации Bloomberg относительно того, что уран Нигера достанется российской компании Росатом, по крайней мере на текущем треке, не нашли своего подтверждения. Вопрос же с самим рудником пока остается открыт. На текущем этапе, на наш взгляд, эта новость скорее позитивна для рынка", - отмечает Дудченко.

Другие две новости, которые появились в информационном поле за прошедший месяц - это наращивание добычи урана США и начало добычи урана в Финляндии, указывает аналитик инвесткомпании.

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