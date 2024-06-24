Акции крупнейших нефтесервисных компаний США привлекательны для покупки - Freedom Finance Global

Акции крупнейших нефтесервисных компаний США привлекательны для покупки в настоящее время, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Данные за неделю, закончившуюся 21 июня, отразили продолжение снижения буровой активности в США, - напоминает эксперт. - Негативные тенденции в буровой активности в США привели к отстающей динамике котировок крупнейших нефтесервисных компаний относительно других сегментов нефтегазового сектора. Мы сохраняем мнение, что на текущий момент акции крупнейших нефтесервисных компаний выглядят привлекательно для покупки, особенно с учетом решения ОПЕК+ по восстановлению добычи начиная с октября".

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