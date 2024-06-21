ЦБР может повысить ставку на 200 б.п. в июле - инвестбанк "Синара"

Банк России может повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 26 июля 2024 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Банк России обнародовал ряд важных фактов, касающихся решения по ставке от 7 июня. В частности, члены совета директоров анализируют влияние ограничений в импорте, обусловленных санкциями, на инфляцию, однако к однозначным выводами пока не пришли. На фоне налоговой реформы регулятор видит риски расширения бюджетного дефицита в связи с процикличностью бюджетной политики. Динамика ВВП в 1К24 зашумлена календарным эффектом високосного года. Оценка данного фактора стала отдельным пунктом дискуссии, - отмечает аналитик в обзоре. - Когда в начале июня принималось решение по ставке, еще не было, как заявляет ЦБ, решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку. Сейчас, после всплесков инфляции в мае и июне, мы считаем вероятность реализации альтернативного сценария крайне высокой. В этой связи ожидаем повышения ставки 26 июля на 200 б.п."

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