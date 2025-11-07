БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Транснефть" (прив.) и "Промомед".

"Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал 2025 года оцениваем как сильные, - отмечает аналитик Виталий Манжос. - Ждем, что результаты "Яндекса" в 2025-2026гг будут сильными за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам. Отдельно отметим, что допэмиссии акций компании не будут ограничивать рост котировок в условиях развития бизнеса. Долговая нагрузка остается достаточно низкой (0,3х по соотношению Чистый долг/EBITDA в 2024г). Это положительно сказывается на устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке".

На взгляд эксперта, акции продовольственного ритейлера "ИКС 5" с низкой долговой нагрузкой представляют собой интересный актив. Энергичная политика эмитента по увеличению доли рынка, относительно высокая рентабельность бизнеса и существенные дивидендные выплаты поддерживают привлекательность бумаг среди инвесторов. Осенью они просели вместе с рынком, что, по мнению Манжоса, создает возможность для покупки на средний и долгий сроки.

"Позиции "Т-Технологий" усилились после интеграции с Росбанком, - отмечает стратег БКС. - Около 30% выручки приходится на бизнесы, не связанные с кредитованием, и это преимущество. К тому же "Т-Технологии" продолжают приобретать интересные активы. Текущий прогнозный мультипликатор P/E равен 4,8х - существенно ниже среднего исторического уровня (9,3х) и всего лишь на 17% выше аналогичного показателя у Сбера. С учетом более высоких темпов роста у "Т-Технологий" это выглядит привлекательно".

В свою очередь, "Транснефть" остается устойчивой и рентабельной монополией, подчеркивается в материале. Финансовые результаты компании не страдают при спаде цен на нефть - ее выручка формируется за счет фиксированных тарифов на транспортировку, установленных в рублях. Уже в начале 2026 года тарифы на услуги "Транснефти" могут быть проиндексированы в среднем на 5,1%. Между тем, "Транснефть" выступает главным бенефициаром наметившейся среднесрочной тенденции к росту объемов добычи нефти в РФ.

"После прошлогоднего сплита с коэффициентом 1:100 акции "Транснефти" стали доступными массовому инвестору, - напоминает Манжос. - Одновременно с этим их дивидендная доходность увеличилась в несколько раз в сравнении с уровнями до 2017 года. Годовые выплаты акционерам составили 198,25 руб. на бумагу, или порядка 13,2% от цены на момент отсечки. Теперь эти акции можно отнести к разряду дивидендных, что будет способствовать долгосрочному росту спроса. Сейчас акции компании торгуются на 47% дешевле своего исторического максимума. С учетом достаточно высокой дивдоходности интересны для покупки на средний и долгий сроки".

В свою очередь, компания "Промомед" стала бенефициаром сохраняющегося режима внешних санкций в отношении РФ, отмечается далее в материале. Иностранные конкуренты резко снизили клинические исследования в России в 2022-2024 года, что освобождает существенную долю рынка на горизонте 4-5 лет. "Промомед" ведет работу по импортозамещению востребованных препаратов в ключевых сегментах.

"К концу октября акции заметно подешевели вслед за существенно просевшим Индексом Мосбиржи, - указывает эксперт БКС. - Тем не менее они сохраняют фундаментальный потенциал для восстановления к уровню прошлогоднего IPO (400 руб.) и выше. Благоприятными среднесрочными факторами выступают вывод на рынок нескольких инновационных препаратов и рост продаж уже известных продуктов. Это должно позволить "Промомеду" достичь годового плана по росту выручки на 75% при рентабельности по EBITDA более 40%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.