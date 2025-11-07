Минфин готовит инвесторам налоговые поблажки

6 ноября. FINMARKET.RU - Минфинпредложил уточнить правила налогообложения первой продажи акций экономически значимых организаций (ЭЗО) после их создания, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок в Налоговый кодекс.

Это позволит инвесторам в более крупном размере, чем предусмотрено сейчас, учитывать расходы на приобретение ценных бумаг, тем самым уменьшая размер налогооблагаемого дохода при первой продаже акций и долей ЭЗО.

По словам источника, Минфин предлагает уточнить нормы НК РФ, которые позволяют уменьшать размер налогооблагаемого дохода в случае первой продажи акций и долей ЭЗО. Действующие правила предусматривают использование для этих целей доли балансовой стоимости акций ЭЗО в балансовой стоимости активов иностранной холдинговой компании (ИХК). При этом базой для расчета должна стать отчетность ИХК на 31 декабря 2021 года.

Подготовленные Минфином поправки позволяют использовать для расчета стоимости акций ЭЗО, принадлежавших ИХК, оценку их рыночной стоимости, предоставленную независимым оценщиком, сообщил источник. Оценка должна производиться на дату через 150 дней после вынесения судом решения о приостановке корпоративных прав ИХК в отношении этой ЭЗО.

Ранее Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) сообщала о риске повышенного налогообложения в случае первичной реализации ценных бумаг ЭЗО из-за того, что затраты инвестора на покупку бумаг ИХК будут учтены не в полном объеме. В качестве примера АРИ называла ситуацию с бумагами X5 Retail Group и "Русагро", затраты инвесторов на покупку которых будут учтены лишь частично - 57,6% для X5, 10,94% для "Русагро".

Эта инициатива совпадает с предложениями группы сенаторов, которые они вносили в Госдуму весной 2025 года.

Кроме того Минфин предложил упростить международным холдинговым компаниям (МХК) - резидентам отечественных специальных административных районов (САР) доступ к пониженным налоговым ставкам: при учете доли их расходов в России не будут учитываться операции с ценными бумагами, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок в Налоговый кодекс.

Сейчас МХК вправе использовать налоговые преференции (пониженные ставки по налогу на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным). Но доступ к ним возможен при соблюдении ряда условий, среди которых - не менее 70% своих расходов МХК должна нести на территории России. Исключение сейчас предусмотрено только для расходов, осуществленных в рамках проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и иных работ, если они осуществляются по различным соглашениям с иностранными государствами: о разделе продукции, концессионным, лицензионным и т.д.

Минфин предложил расширить перечень расходов, которые не будут учитываться при определении доли расходов МХК в России: из этого расчета должны исключаться расходы по операциям с ценными бумагами.

Предполагается, по словам источника, что новые правила должны распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Весной 2025 года аналогичный проект поправок в НК РФ внесла в Госдуму группа сенаторов, но он так и не был принят.