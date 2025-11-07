Российский рынок серого импорта оценен в $10–15 млрд

.
Виталий Невар/ТАСС
7 ноября. FINMARKET.RU - «Общественная потребительская инициатива» предлагает ужесточить контроль над интернет-розницей. По ее оценкам оборот теневого импорта, поступающего в Россию по так называемым карго-схемам, может превышать 810 млрд руб. Речь в основном о потребительских товарах из Китая, которые селлеры на маркетплейсах и представители несетевой розницы ввозят в страну без оплаты пошлин и оформления документов. Из-за этого бюджет страны может недополучать 200–400 млрд руб. в год, пишет "Коммерсантъ". .Годовой объем теневого импорта в Россию товаров по «карго-схемам» достигает $10–15 млрд (от 811,9 млрд до 1,23 трлн руб.). Такую оценку в своих обращениях в правительство РФ, Минфин, Федеральную таможенную службу (ФТС) и Федеральную налоговую службу (ФНС) приводит организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ; копии писем есть у “Ъ”). В правительстве обращение общественников перенаправили в Минэкономики и Минпромторг, следует из поступившего в организацию ответа. “Ъ” отправил туда запросы. В Минфине пояснили, что письмо ассоциации получено, ее предложения будут рассмотрены. «Карго-схемы» подразумевают упрощенные или обходные логистические цепочки. Эксперты ОПИ в своем докладе поясняют, что, как правило, речь о товарах, которые российские предприниматели выбирают на китайских B2B- и B2C-площадках. Это Alibaba, 1688.com, Taobao и Pinduoduo. Их доставка осуществляется через посредников, без оформления пакета сопроводительных документов. Услуги оплачиваются наличными, через счета физических лиц или ориентированные на них платежные системы. Товарные партии поступают на расположенные в Китае склады, где идет их деперсонализация. Доставка в Россию грузов по «карго-схемам» впоследствии происходит в основном автотранспортом. Это может быть прямой ввоз из Китая либо через Казахстан и Киргизию, уточняют в ОПИ.
