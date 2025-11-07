7 ноября. FINMARKET.RU - Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете, в начале 2026 года его участники запустят платформу, где будут публиковаться детальные отчеты о схемах фишинга и атак, пишут "Ведомости".

Речь идет в первую очередь о схемах, в которых используются социальная инженерия и искусственный интеллект (ИИ). Об этом газете рассказал представитель ИБ-проекта «Кибердом» (принадлежит фонду «Сайберус», одним из учредителей которого выступает Юрий Максимов – сооснователь компании Positive Technologies). Он уточнил, что консорциум будет создан на базе «Кибердома». Эту информацию также подтвердили представители участников консорциума – компаний F6, Rutube, «Билайн» и «Логика молока» (ранее Danone в России).

Консорциум получит название Центр аналитики социальной инженерии и ИИ в кибермошенничестве (Центр аналитики). В него также войдут госструктуры и крупный бизнес – Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде (создан ФГУП «ГРЧЦ» по инициативе Роскомнадзора), Т-банк, Infosecurity (ГК Softline), рассказал представитель «Кибердома». В I квартале 2026 г. Центр аналитики запустит платформу, где будут публиковаться детальные отчеты для бизнес-сообщества и обобщенная информация для предупреждения граждан.

Создание центра дополнит работу по борьбе с кибермошенничеством, которую проводит государство, подчеркивает заместитель генерального директора «Кибердома» Александра Шадюк. Платформа выступит дополнением к законопроектам по антифроду и антифрод-платформе, которую создает Минцифры, для предотвращения мошенничеств с использованием социальной инженерии и дипфейков, уточнила она.

«Кибердом» предлагает создать централизованный хаб для сбора и анализа информации из различных отраслевых компаний – от операторов связи и банков до ИБ-компаний и госрегуляторов, отмечает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Это, в свою очередь, позволит выявлять сложные межотраслевые мошеннические схемы, которые невозможно обнаружить в изоляции, добавил эксперт. «Центр – это переход от простого блокирования атак к глубокому анализу и прогнозированию самой логики мошеннических схем», – соглашается директор по антифроду «Билайна» Петр Алферов.