.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2570 п. по индексу МосБиржи на геополитических новостях
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
В РФ хотят нормативно закрепить порядок передачи налоговикам данных цифровых платформ
Минфин предлагает нормативно закрепить порядок информационного обмена российских цифровых платформ с налоговыми органами. проектом . Согласно проекту постановления правительства, подготовленному министерством, передача сведений (их объем и...
 
Компании рекордно увеличили наем внештатников
Бизнес резко увеличил наем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). На сентябрь 2025 года в российских организациях (без учета малого и среднего бизнеса) трудилось почти 33 млн человек. Еще свыше 2 млн были заняты вне штата: около 600 тыс....
 
В РФ переработки стали главным триггером выгорания и увольнения сотрудников
Переработки перестали быть признаком лояльности и профессионализма - теперь они главный триггер выгорания и увольнения сотрудников в России, пишет "Российская газета". Баланс между работой и личной жизнью вошел в топ-5 критериев при выборе...
 
03 ноября 2025 года 19:38

Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2570 п. по индексу МосБиржи на геополитических новостях

Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне позитивных геополитических новостей, активность торгов была невысокой из-за официального выходного в России; индекс МосБиржи превысил 2570 пунктов, достигнув уровня 1,5- недельной давности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2570,96 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1001,3 пункта (+1,5%); лидировали в росте акции МКБ (MOEX: CBOM) (+3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 ноября, составляет 80,8861 руб. (-8,95 копейки).

Подорожали также акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,7%)", Группы компаний ПИК" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп считает, что может добиться урегулирования украинского конфликта. "Думаю, да, мы справимся", - сказал Трамп в интервью CBS News в ответ на вопрос ведущей, сможет ли он сделать это "за пару месяцев".

Он отметил, что смог урегулировать ряд международных конфликтов, поскольку в качестве аргумента к воюющим сторонам использовал угрозу повышенных тарифов. "В 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - пояснил Трамп. Он сказал, что "и с Путиным это работает". "Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США. Я действовал по-другому, потому что мы не очень много сотрудничаем с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас. И я думаю, он хотел бы этого, думаю, он хочет торговать с нами и заработать много денег для России, и это здорово", - сказал американский президент.

Издание The Telegraph пишет, что в последнее время политика Трампа в отношении Украины стала более определенной: он хочет, чтобы Вашингтон не тратился на поддержку Киева, а основное финансовое бремя взяла на себя Европа. "Украинская политика Трампа, похоже, обрела некоторые последовательные черты: Америка не позволит России просто победить, но и американскому Конгрессу не придётся одобрять новые многомиллиардные пакеты помощи Киеву", - отмечает издание. Трамп рассчитывает, что Европа возьмет на себя львиную долю расходов на поддержку Украины, а американское оружие "не будет передаваться Киеву в дар, а будет продано ему на коммерческих условиях", заявляет газета.

В то же время, как отмечает The Telegraph, последние санкции, введенные Трампом в отношении России, показывают, что он готов наращивать экономическое давление на Россию и делать в этом отношении даже больше, чем предыдущий президент Джо Байден.

Тем временем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, что отношения России и Китая продолжают развиваться, несмотря на западные санкции, и находятся на самом высоком уровне за всю историю. "Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада", - сказал Мишустин.

Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в том числе в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ на неделе может развить наметившееся восстановление. В пользу такого сценария выступает снижение доходности облигаций, а также слабая реакция (или ее отсутствие) нефтяного рынка на увеличение квот на нефтедобычу. С технической точки зрения, ближайшим сопротивлением выступает уровень 2588 пунктов по индексу МосБиржи, который соответствует линии 20-дневного скользящего среднего.

Участники ОПЕК+ на выходных приняли решение увеличить квоты на нефтедобычу с декабря на 137 тыс. баррелей в сутки. Это решение они объяснили низкими коммерческими запасами нефти в мире на фоне устойчивых перспектив мировой экономики.

Котировки золота находятся выше $4000 за унцию после снижения практически на 10% от достигнутых в октябре рекордных максимумов. Несмотря на сохраняющийся долгосрочный тренд на повышение цен на золото, в краткосрочной перспективе консолидация на рынке золота может продолжиться, полагают эксперты "Цифра брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, рынок акций РФ также начал неделю с роста, поддержку оказывают выросшая нефть, а также заявления Трампа о возможном скором урегулировании украинского конфликта и отказе от поставок ракет Украине. Однако, геополитика остается основным источником неопределенности, сдерживая восстановление рынка, несмотря на признаки смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Отношения между США и Россией по-прежнему напряженные, несмотря на колебания риторики Вашингтона в течение года, отмечает аналитик.

Индекс Мосбиржи на часовом таймфрейме движется в направлении уровня сопротивления в районе 2592 пункта. Зоной поддержки при этом выступает наклонная линия тренда в районе 2540 пунктов, считает Гудым.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 2,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%). Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День культуры). Южнокорейский Kospi обновил рекордный максимум, а в октябре индикатор вырос на 20% - это лучшая динамика за месяц с 2001 года.

Поддержку азиатским рынкам оказывает заключение торгового соглашения между США и Китаем. Кроме того, оптимизм в отношении продолжения бума в сфере искусственного интеллекта стимулирует акции технологических компаний.

Объем южнокорейского экспорта в октябре увеличился на 3,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $59,57 млрд, сообщило в выходные министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Рост отмечен по итогам пятого месяца подряд, что обусловлено высоким спросом на производимые в стране полупроводниковые компоненты: их поставки за рубеж выросли на 25,4%, до $15,73 млрд - это рекорд для октября.

Сдерживающим фактором для рынков материкового Китая и Гонконга стали данные о снижении индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе КНР. Индикатор, рассчитываемый S&P Global, уменьшился в октябре до 50,6 пункта с сентябрьских 51,2 пункта, оказавшись слабее консенсус-прогноза аналитиков (50,9 пункта).

Нет единого векторе в Европе (индексы CAC40, FTSE просели на 0,2%, DAX подрос на 0,7%) и в США (индекс Dow к 18:50 мск просел на 0,6%, Nasdaq подрос на 0,3%, S&P500 не изменился).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре просел до 48,7 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в понедельник цены умеренно просели после утреннего роста (фьючерс на Brent превышал $65,3 за баррель) на решении ОПЕК+ приостановить наращивание добычи в начале следующего года.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $64,66 за баррель (-0,2% и +0,6% в пятницу), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,82 за баррель (-0,3% и +0,7% в пятницу).

В октябре обе марки подешевели более чем на 2% на опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), излишек в следующем году может достичь 4 млн баррелей в сутки.

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. б/с. - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.

Решение ОПЕК+ не повышать добычу в январе-марте следующего года едва ли повлияет на ожидаемый избыток предложения, отметили аналитики SEB. Однако это является сигналом, что нефтедобывающие страны по-прежнему внимательно следят за ценами на мировом рынке.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на шесть и составило 414 единиц. Число газовых буровых увеличилось на четыре и достигло 125 единиц.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+6,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+2,6%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,27 млрд рублей (из них 4,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,72 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 2,71 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 ноября 2025 года 19:37
Рубль укрепился в паре с юанем в понедельник на фоне пониженной активности торгов и позитивных геополитических новостей
Москва. 3 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился в начале новой недели благодаря как позитивным геополитическим новостям, так и растущим ценам на нефть.    читать дальше
.
03 ноября 2025 года 15:27
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне пониженной активности и позитивных геополитических новостей
Москва. 3 ноября. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в понедельник днем; рубль укрепляется в начале новой недели благодаря позитивным геополитическим новостям. Активность биржевых валютных торгов 3 ноября в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.    читать дальше
.
03 ноября 2025 года 10:26
Изменения курса рубля утром в понедельник незначительные на фоне пониженной активности торгов
Москва. 3 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в понедельник. Изменения курса рубля в начале недели в целом незначительные на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
.
03 ноября 2025 года 09:10
Kospi обновил рекорд
Азиатские рынки акций повышаются в понедельник, южнокорейский Kospi обновил рекорд. Цены на нефть повышаются в понедельник утром, Brent торгуется на уровне $64,9 за баррель.    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 19:13
Рубль в субботу немного подешевел в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка
Москва. 1 ноября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в субботу, рубль немного опустился на фоне сниженной активности рынка и перед длительными праздничными выходными. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3 руб., что на 3,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 18:45
"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций Делимобиля
"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") и сохраняет прогнозную цену на уровне 120 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Согласно операционным результатам компании за 3К25, снижение...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 18:11
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с целевой ценой 1710 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина. "Результаты компании за 3К25 по выручке, EBITDA и чистой прибыли оказалась в рамках наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Рост выручки на...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 17:16
"Финам" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "продавать"
"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций ExxonMobil с прогнозной стоимостью на уровне $93,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 18,1%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "Отчетность компании за третий квартал оказалась в целом близка к...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 16:30
Нисходящие риски на рынке акций в ноябре сохранятся, рубль останется стабильным - "Велес Капитал"
Нисходящие риски на рынке акций в ноябре сохранятся, рубль останется стабильным, прогнозирует аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в ноябре, вероятно, останется во власти главным образом геополитических факторов, -...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 15:50
"Т-Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций ФосАгро
"Т-Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций "ФосАгро", говорится в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. "Интерес к акциям производителей удобрений усиливается на фоне роста спроса, - отмечает эксперт. - Несмотря на прогнозируемое нами падение котировок, ослабление рубля на 9,2% в...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 15:20
Рубль днем умеренно опускается в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка
Москва. 1 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в субботу, рубль умеренно понижается на фоне сниженной активности рынка. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3135 руб., что на 5,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 15:14
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции АФК Система с целью 11,75 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции АФК "Система" с целью 11,75 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,24%, стоп-приказ: 12,80 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 14:37
"Финам" понизил прогнозную цену акций Procter & Gamble до $161
"Финам" понизил прогнозную цену акций Procter & Gamble со $165 до $161 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 7,6% и рейтингу "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "C начала года акции P&G на фоне слабых результатов потеряли в цене 10,6%,...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 14:00
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. "Сбербанк опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 9 месяцев. Банк сохранил стабильную динамику прибыли и высокую рентабельность...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 13:30
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $142,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,9%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "В третьем квартале Chevron в своих финансовых результатах...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.