Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2570 п. по индексу МосБиржи на геополитических новостях

Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне позитивных геополитических новостей, активность торгов была невысокой из-за официального выходного в России; индекс МосБиржи превысил 2570 пунктов, достигнув уровня 1,5- недельной давности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2570,96 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1001,3 пункта (+1,5%); лидировали в росте акции МКБ (MOEX: CBOM) (+3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 ноября, составляет 80,8861 руб. (-8,95 копейки).

Подорожали также акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,7%)", Группы компаний ПИК" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп считает, что может добиться урегулирования украинского конфликта. "Думаю, да, мы справимся", - сказал Трамп в интервью CBS News в ответ на вопрос ведущей, сможет ли он сделать это "за пару месяцев".

Он отметил, что смог урегулировать ряд международных конфликтов, поскольку в качестве аргумента к воюющим сторонам использовал угрозу повышенных тарифов. "В 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - пояснил Трамп. Он сказал, что "и с Путиным это работает". "Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США. Я действовал по-другому, потому что мы не очень много сотрудничаем с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас. И я думаю, он хотел бы этого, думаю, он хочет торговать с нами и заработать много денег для России, и это здорово", - сказал американский президент.

Издание The Telegraph пишет, что в последнее время политика Трампа в отношении Украины стала более определенной: он хочет, чтобы Вашингтон не тратился на поддержку Киева, а основное финансовое бремя взяла на себя Европа. "Украинская политика Трампа, похоже, обрела некоторые последовательные черты: Америка не позволит России просто победить, но и американскому Конгрессу не придётся одобрять новые многомиллиардные пакеты помощи Киеву", - отмечает издание. Трамп рассчитывает, что Европа возьмет на себя львиную долю расходов на поддержку Украины, а американское оружие "не будет передаваться Киеву в дар, а будет продано ему на коммерческих условиях", заявляет газета.

В то же время, как отмечает The Telegraph, последние санкции, введенные Трампом в отношении России, показывают, что он готов наращивать экономическое давление на Россию и делать в этом отношении даже больше, чем предыдущий президент Джо Байден.

Тем временем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, что отношения России и Китая продолжают развиваться, несмотря на западные санкции, и находятся на самом высоком уровне за всю историю. "Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада", - сказал Мишустин.

Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в том числе в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ на неделе может развить наметившееся восстановление. В пользу такого сценария выступает снижение доходности облигаций, а также слабая реакция (или ее отсутствие) нефтяного рынка на увеличение квот на нефтедобычу. С технической точки зрения, ближайшим сопротивлением выступает уровень 2588 пунктов по индексу МосБиржи, который соответствует линии 20-дневного скользящего среднего.

Участники ОПЕК+ на выходных приняли решение увеличить квоты на нефтедобычу с декабря на 137 тыс. баррелей в сутки. Это решение они объяснили низкими коммерческими запасами нефти в мире на фоне устойчивых перспектив мировой экономики.

Котировки золота находятся выше $4000 за унцию после снижения практически на 10% от достигнутых в октябре рекордных максимумов. Несмотря на сохраняющийся долгосрочный тренд на повышение цен на золото, в краткосрочной перспективе консолидация на рынке золота может продолжиться, полагают эксперты "Цифра брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, рынок акций РФ также начал неделю с роста, поддержку оказывают выросшая нефть, а также заявления Трампа о возможном скором урегулировании украинского конфликта и отказе от поставок ракет Украине. Однако, геополитика остается основным источником неопределенности, сдерживая восстановление рынка, несмотря на признаки смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Отношения между США и Россией по-прежнему напряженные, несмотря на колебания риторики Вашингтона в течение года, отмечает аналитик.

Индекс Мосбиржи на часовом таймфрейме движется в направлении уровня сопротивления в районе 2592 пункта. Зоной поддержки при этом выступает наклонная линия тренда в районе 2540 пунктов, считает Гудым.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 2,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%). Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День культуры). Южнокорейский Kospi обновил рекордный максимум, а в октябре индикатор вырос на 20% - это лучшая динамика за месяц с 2001 года.

Поддержку азиатским рынкам оказывает заключение торгового соглашения между США и Китаем. Кроме того, оптимизм в отношении продолжения бума в сфере искусственного интеллекта стимулирует акции технологических компаний.

Объем южнокорейского экспорта в октябре увеличился на 3,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $59,57 млрд, сообщило в выходные министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Рост отмечен по итогам пятого месяца подряд, что обусловлено высоким спросом на производимые в стране полупроводниковые компоненты: их поставки за рубеж выросли на 25,4%, до $15,73 млрд - это рекорд для октября.

Сдерживающим фактором для рынков материкового Китая и Гонконга стали данные о снижении индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе КНР. Индикатор, рассчитываемый S&P Global, уменьшился в октябре до 50,6 пункта с сентябрьских 51,2 пункта, оказавшись слабее консенсус-прогноза аналитиков (50,9 пункта).

Нет единого векторе в Европе (индексы CAC40, FTSE просели на 0,2%, DAX подрос на 0,7%) и в США (индекс Dow к 18:50 мск просел на 0,6%, Nasdaq подрос на 0,3%, S&P500 не изменился).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре просел до 48,7 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в понедельник цены умеренно просели после утреннего роста (фьючерс на Brent превышал $65,3 за баррель) на решении ОПЕК+ приостановить наращивание добычи в начале следующего года.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $64,66 за баррель (-0,2% и +0,6% в пятницу), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,82 за баррель (-0,3% и +0,7% в пятницу).

В октябре обе марки подешевели более чем на 2% на опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), излишек в следующем году может достичь 4 млн баррелей в сутки.

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. б/с. - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.

Решение ОПЕК+ не повышать добычу в январе-марте следующего года едва ли повлияет на ожидаемый избыток предложения, отметили аналитики SEB. Однако это является сигналом, что нефтедобывающие страны по-прежнему внимательно следят за ценами на мировом рынке.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на шесть и составило 414 единиц. Число газовых буровых увеличилось на четыре и достигло 125 единиц.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+6,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+2,6%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,27 млрд рублей (из них 4,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,72 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 2,71 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").