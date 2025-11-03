Изменения курса рубля утром в понедельник незначительные на фоне пониженной активности торгов

Москва. 3 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в понедельник. Изменения курса рубля в начале недели в целом незначительные на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3185 руб. (+1,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,36 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть повышаются в понедельник на фоне решения ОПЕК+ приостановить наращивание добычи в начале следующего года. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $65,25 за баррель, что на 0,74% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на 0,62%, до $64,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,77%, до $61,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,68%, до $60,98 за баррель.

В октябре Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 2%. Давление на рынок оказывали опасения формирования существенного избытка предложения из-за увеличения добычи ОПЕК+ при сигналах снижения спроса.

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.

"Это признание со стороны группы того, что в следующем году рынок может столкнуться с существенным избытком предложения, пик которого придется на начало года", - говорит аналитик ING Groep Уоррен Паттерсон. Эксперт отмечает сохраняющуюся неопределенность в отношении последствий последних санкций в отношении российских нефтекомпаний.

"Санкции против российских производителей нефти добавили новый уровень неопределенности к прогнозам для рынка, и ОПЕК+ понимает, что чрезмерное наращивание добычи сейчас может обернуться проблемами позже", - говорит аналитик Rystad Хорхе Леон.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросах украинского урегулирования нет последней капли, которая заставит его отказаться от участия в этом процессе. "Последней капли нет. Иногда нужно позволить им бороться до конца. Они борются, мы боремся", - сказал он журналистам. Трамп также сказал однозначно "нет" в ответ на вопрос о том, рассматривает ли он возможность поставки Киеву ракет Tomahawk.

Кроме того, президент США считает, что может добиться урегулирования украинского конфликта. "Думаю, да, мы справимся", - сказал Трамп в интервью CBS News в ответ на вопрос ведущей, сможет ли он сделать это "за пару месяцев".

Он отметил, что смог урегулировать ряд международных конфликтов, поскольку в качестве аргумента к воюющим сторонам использовал угрозу повышенных тарифов. "В 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины на обе ваши страны, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - пояснил Трамп. Он сказал, что "и с Путиным это работает".

"Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США (...). Я действовал по-другому, потому что мы не очень много сотрудничаем с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас (...). И я думаю, он хотел бы этого, думаю, он хочет торговать с нами и заработать много денег для России, и это здорово", - сказал американский президент.