Рубль в субботу немного подешевел в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка

Москва. 1 ноября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в субботу, рубль немного опустился на фоне сниженной активности рынка и перед длительными праздничными выходными. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3 руб., что на 3,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

4 ноября в России отмечается праздник - День народного единства. В этом году он выпал на вторник, поэтому выходными днями в РФ будут 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник, вторник). Суббота, 1 ноября - рабочий день.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара со 2 ноября на 8,95 копейки, до 80,8861 руб./$1, и снизил курс евро на 0,45 копейки, до 93,3848 руб./EUR1.

"Несмотря на подготовку к периоду уплаты налогов (28 и 31 октября) за неделю рубль ослаб на 1,2%, до 11,3 руб./юань, растеряв все укрепление, произошедшее после заседания ЦБ в пятницу, 24 октября. Некоторое давление на курс мог оказать дополнительный спрос на юаневую ликвидность в преддверии праздников, о чем может говорить нахождение ставок RUSFAR CNY в зоне положительных значений (0,1-0,2%) в последнее время", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

На нефтяном рынке накануне цены подросли. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent в пятницу составила $65,05 за баррель (+0,1%), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,83 за баррель (+0,7%).

Срок действия декабрьских контрактов на Brent истек с завершением торгов в пятницу.

Трейдеры оценивают баланс спроса и предложения на рынке перед намеченной на 2 ноября встречей ОПЕК+. По сообщениям СМИ, страны альянса склоняются к умеренному увеличению добычи в декабре и будут рассматривать в качестве базового сценария повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Увеличение предложения может несколько сгладить эффект от санкций, недавно введенных США против двух крупнейших нефтяных компаний России.

Ранее агентство Reuters сообщало, что после введения новых ограничительных мер несколько индийских нефтеперерабатывающих компаний приостановили закупки нефти из РФ. При этом, по данным агентства, Indian Oil Corp. продолжает приобретать российскую нефть у поставщиков, не подпадающих под санкции.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 октября поднялась на 2 базисных пункта, до 16,29% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца опустились в субботу на 2 базисных пункта, до 16,61% и 17,52% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта, до 19,49% годовых.