"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций Делимобиля

"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") и сохраняет прогнозную цену на уровне 120 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

Согласно операционным результатам компании за 3К25, снижение проданных минут составило 5% в годовом сопоставлении (г/г), количество машин сократилось на 5% до примерно 29 тыс. из-за продажи части автопарка. Выручка увеличилась на 10% г/г, что, по мнению эксперта, указывает на способность компании поднимать среднюю выручку за минуту.

"Считаем операционные результаты компании нейтральными, - пишет Булгаков. - В целом рост "Делимобиля" существенно замедлился в 2025 году, компания связывает это с проблемами в геолокации и сокращением парка. Наша цель по росту выручки (+27% г/г в этом году) уже выглядит слишком оптимистично".

Аналитик сохраняет "негативный" взгляд на "Делимобиль". По его мнению, существенное замедление динамики выручки в 2025 году ставит под сомнение историю роста, на которой был сделан акцент в рамках размещения в прошлом году.

"Надеемся, что компания сможет вернуться к траектории более динамичного роста в течение следующих кварталов, - резюмирует эксперт "БКС МИ". - Повышение средней цены проданных минут должно положительно сказаться на маржинальности "Делимобиля", а фокус на собственный ремонт, возможно, позволит экономить на обслуживании (основной статье расходов). Ранее компания говорила о существенных инвестициях в собственные СТО, которые позволят ей осуществлять обслуживание автомобилей дешевле".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.