СЕГОДНЯ:
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков

Нисходящие риски на рынке акций в ноябре сохранятся, рубль останется стабильным - "Велес Капитал"
01 ноября 2025 года 16:30
Нисходящие риски на рынке акций в ноябре сохранятся, рубль останется стабильным - "Велес Капитал"
Нисходящие риски на рынке акций в ноябре сохранятся, рубль останется стабильным, прогнозирует аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в ноябре, вероятно, останется во власти главным образом геополитических факторов, - считает эксперт. - Отсутствие позитивных сдвигов в разрешении украинского конфликта может привести к обновлению индексом Мосбиржи минимума прошлого года 2370 пунктов. В то же время нейтральный геополитический фон без негативных изменений с учетом формирования "бычьих" дивергенций по всему рынку в целом и многим акциям в частности может способствовать попыткам восходящей коррекции с важным сопротивлением по индексу Мосбиржи у октябрьского максимума 2757 пунктов". Аналитик напоминает, что в РФ в ноябре продолжится сезон отчетностей за 3-й квартал и 9 месяцев текущего года, который даст сигналы в отношении возможных промежуточных и годовых дивидендов за 2025 год. Среди кандидатов на выплату следующих промежуточных дивидендов эксперт называет "Полюс", "Татнефть", "Евротранс" и "Акрон". "Рубль в условиях сдержанного тона ЦБ РФ (следующее заседание пройдет 19 декабря) может не показывать значительных изменений и воздерживаться от преодоления района сентябрьских минимумов 12 руб., 86 руб. и 100 руб. против юаня, доллара и евро соответственно, - допускает Кодухова. - Важные поддержки для иностранных валют расположены у 10,90 руб., 78,20 руб. и 91 руб. соответственно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
01 ноября 2025 года 19:13
Москва. 1 ноября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в субботу, рубль немного опустился на фоне сниженной активности рынка и перед длительными праздничными выходными. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3 руб., что на 3,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.01 ноября 2025 года 18:45
"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") и сохраняет прогнозную цену на уровне 120 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Согласно операционным результатам компании за 3К25, снижение... читать дальше
.01 ноября 2025 года 18:11
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с целевой ценой 1710 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина. "Результаты компании за 3К25 по выручке, EBITDA и чистой прибыли оказалась в рамках наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Рост выручки на... читать дальше
.01 ноября 2025 года 17:16
"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций ExxonMobil с прогнозной стоимостью на уровне $93,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 18,1%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "Отчетность компании за третий квартал оказалась в целом близка к... читать дальше
.01 ноября 2025 года 15:50
"Т-Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций "ФосАгро", говорится в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. "Интерес к акциям производителей удобрений усиливается на фоне роста спроса, - отмечает эксперт. - Несмотря на прогнозируемое нами падение котировок, ослабление рубля на 9,2% в... читать дальше
.01 ноября 2025 года 15:20
Москва. 1 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в субботу, рубль умеренно понижается на фоне сниженной активности рынка. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3135 руб., что на 5,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.01 ноября 2025 года 15:14
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции АФК "Система" с целью 11,75 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,24%, стоп-приказ: 12,80 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что... читать дальше
.01 ноября 2025 года 14:37
"Финам" понизил прогнозную цену акций Procter & Gamble со $165 до $161 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 7,6% и рейтингу "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "C начала года акции P&G на фоне слабых результатов потеряли в цене 10,6%,... читать дальше
.01 ноября 2025 года 14:00
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. "Сбербанк опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 9 месяцев. Банк сохранил стабильную динамику прибыли и высокую рентабельность... читать дальше
.01 ноября 2025 года 13:30
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $142,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,9%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "В третьем квартале Chevron в своих финансовых результатах... читать дальше
.01 ноября 2025 года 12:50
Фундаментальные драйверы поддержат высокие цены на золото в среднесрочной перспективе - "КИТ Финанс Брокер"
Фундаментальные драйверы поддержат высокие цены на золото в среднесрочной перспективе, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Котировки золота демонстрируют высокую волатильность, - отмечают эксперты в комментарии. - В краткосрочной перспективе рекомендуется воздержаться от позиций в активе до... читать дальше
.01 ноября 2025 года 12:08
Акции "Группы Позитив" являются весьма привлекательными для покупки на текущих ценовых уровнях, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. "Компания ранее подтверждала планы по увеличению отгрузок до 33-38 млрд рублей, что соответствует высоким темпам роста... читать дальше
.01 ноября 2025 года 11:37
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Solidcore с целевой ценой $5,7 за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Solidcore представила сильные операционные результаты за 3-й квартал 2025 года. Возобновление переработки золотого концентрата с... читать дальше
.01 ноября 2025 года 11:01
МКПАО "Лента" подтверждает статус интересного инвесткейса в продуктовом ритейле, считают аналитики банка ПСБ, анализируя итоги компании за 3К25 по МСФО. Они сохраняют прогнозную цену акций "Ленты" на уровне 2335 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев. Группа "Лента" отчиталась по МСФО по итогам... читать дальше
.01 ноября 2025 года 10:33
Покупатели на российском фондовом рынке, скорее всего, возьмут инициативу в свои руки в ноябре на фоне остающегося в силе долгосрочного тренда на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Индекс Мосбиржи вернулся в коридор 2500-2800 пунктов и... читать дальше
