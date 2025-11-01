Рубль днем умеренно опускается в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка

Москва. 1 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в субботу, рубль умеренно понижается на фоне сниженной активности рынка. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3135 руб., что на 5,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

4 ноября в России отмечается праздник - День народного единства. В этом году он выпал на вторник, поэтому выходными днями в РФ будут 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник, вторник). Суббота, 1 ноября - рабочий день.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 4 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,63 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 31 копейку, до 93 руб./EUR1.

"Несмотря на подготовку к периоду уплаты налогов (28 и 31 октября) за неделю рубль ослаб на 1,2%, до 11,3 руб./юань, растеряв все укрепление, произошедшее после заседания ЦБ в пятницу, 24 октября. Некоторое давление на курс мог оказать дополнительный спрос на юаневую ликвидность в преддверии праздников, о чем может говорить нахождение ставок RUSFAR CNY в зоне положительных значений (0,1-0,2%) в последнее время", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

На нефтяном рынке накануне цены подросли. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent в пятницу составила $65,05 за баррель (+0,1%), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,83 за баррель (+0,7%).

Срок действия декабрьских контрактов на Brent истек с завершением торгов в пятницу.

Трейдеры оценивают баланс спроса и предложения на рынке перед намеченной на 2 ноября встречей ОПЕК+. По сообщениям СМИ, страны альянса склоняются к умеренному увеличению добычи в декабре и будут рассматривать в качестве базового сценария повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Увеличение предложения может несколько сгладить эффект от санкций, недавно введенных США против двух крупнейших нефтяных компаний России.

Ранее агентство Reuters сообщало, что после введения новых ограничительных мер несколько индийских нефтеперерабатывающих компаний приостановили закупки нефти из РФ. При этом, по данным агентства, Indian Oil Corp. продолжает приобретать российскую нефть у поставщиков, не подпадающих под санкции.