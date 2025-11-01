"Финам" понизил прогнозную цену акций Procter & Gamble до $161

"Финам" понизил прогнозную цену акций Procter & Gamble со $165 до $161 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 7,6% и рейтингу "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова.

"C начала года акции P&G на фоне слабых результатов потеряли в цене 10,6%, оставшись позади не только раллирующего широкого рынка, но и других компаний базового потребительского спроса, - отмечает эксперт. - Последняя квартальная отчетность указывает на перспективу восстановления финансовых показателей компаний, однако потенциал роста бумаги, по нашей оценке, все еще не дотягивает до "покупать".

На взгляд Магомедова, рисками для акций компании выступают колебания курсов валют, конкуренция и высокие процентные ставки.

Procter & Gamble (P&G) - ведущий мировой производитель товаров ежедневного пользования, работающий в сегментах здоровья, красоты, личной гигиены и товаров для дома. Основные бренды включают Pampers, Ariel, Braun, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Oral-B и Tide.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.