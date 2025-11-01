"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $142,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,9%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"В третьем квартале Chevron в своих финансовых результатах впервые отразил покупку крупного американского нефтяника Hess, что привело к росту добычи и неплохой динамике основных показателей, - пишет эксперт. - В то же время покупка частично оплачивалась за счет допэмиссии и заемных средств, в связи с чем показатели в пересчете на акцию продолжили находиться под давлением из-за сниженных цен на нефть. Что более важно, Chevron в очередной раз показал рост долга, так как FCF уже не хватает для поддержки текущего уровня выплат акционерам. На этом фоне мы не исключаем, что в будущем Chevron может быть вынужден сократить темпы обратного выкупа акций".

Chevron - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь ExxonMobil. Деятельность Chevron включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ и развитие ВИЭ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.