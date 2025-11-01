Целевой диапазон индекса Мосбиржи на субботу - 2500-2550п - ПСБ

Целевой диапазон индекса Мосбиржи на торговую сессию субботы составляет 2500-2550 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Индекс Мосбиржи в пятницу потерял 1,5%, закрывшись чуть ниже 2519 пунктов, обороты слабые - 48,7 млрд руб. Дефицит идей для роста плюс фактор конца недели оказали давление на рынок, констатирует аналитик.

"Мы считаем, что в субботу индекс Мосбиржи будет находиться в узком диапазоне 2500-2550 пунктов. Торги, вероятно, пройдут вяло и на низких оборотах в преддверии длинных выходных и отсутствия новых позитивных вводных", - пишет Крылова в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.