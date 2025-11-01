Цены рублевых корпбондов в субботу сохранят смешанную динамику

Москва. 1 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в рабочую субботу не претерпят существенных изменений в отсутствие сигналов с внешних рынков, сдерживающим фактором для покупателей могут выступить опасения эскалации геополитической напряженности в свете последних заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США будут тестировать ядерное оружие, поскольку другие страны уже занимаются этим. Трамп не пояснил, о каком типе испытаний идет речь.

Днем ранее Трамп сообщил, что отдал Пентагону приказ о незамедлительном начале процесса испытаний ядерного оружия. "Из-за программ испытаний в других странах я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно", - написал он в соцсети Truth Social.

Эти заявления вызвали критику, в том числе в США. CNN поясняет, что последнее зафиксированное испытание ядерного заряда, под землей, провела КНДР в 2017 году.

Также Трамп заявил, что Вашингтон пока что не пошел навстречу пожеланиям премьера Венгрии Виктора Орбана и не сделал для Будапешта исключений из санкций против импорта российской нефти. "Он просил об исключении. Мы не дали его", - сказал Трамп журналистам.

В пятницу Орбан сказал, что во время встречи с Трампом на следующей неделе попробует убедить его сделать исключение для Будапешта из недавно введенных санкций против российской нефтяной сферы.

"Если мы хотим исключения из американских санкций, нацеленных на Россию, то мы должны сделать так, чтобы Америка поняла эту странную ситуацию", - приводит Associated Press слова Орбана.

Ранее в Будапеште сообщили, что Орбан и Трамп проведут переговоры 7 ноября в Белом доме.

В США в пятницу индексы акций выросли на 0,1-0,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративные отчеты и высказывания руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Снижение ставки на октябрьском заседании Федрезерва не окажет значимой поддержки рынку труда, но может иметь долгосрочные последствия для инфляции, считает глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид.

"Не думаю, что снижение ставки на 25 базисных пунктов особо поможет в ослаблении напряженности на рынке труда, которая, скорее, является результатом структурных, технологических, а также демографических изменений", - говорится в заявлении Шмида, опубликованном на сайте возглавляемого им банка в пятницу.

"По моим оценкам, рынок труда в значительной степени сбалансирован, экономика сохраняет импульс к росту, тогда как инфляция остается слишком высокой", - написал он.

Шмид обеспокоен тем, что рост экономики и инвестиций будет оказывать повышательное давление на цены.

Ранее на этой неделе ФРС понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до 3,75-4% с 4-4,25% годовых.

На нефтяном рынке в пятницу цены подросли. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent в пятницу составила $65,05 за баррель (+0,1%), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,83 за баррель (+0,7%).

Трейдеры оценивают баланс спроса и предложения на рынке перед намеченной на 2 ноября встречей ОПЕК+. По сообщениям СМИ, страны альянса склоняются к умеренному увеличению добычи в декабре и будут рассматривать в качестве базового сценария повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Увеличение предложения может несколько сгладить эффект от санкций, недавно введенных США против двух крупнейших нефтяных компаний России. Ранее агентство Reuters сообщало, что после введения новых ограничительных мер несколько индийских нефтеперерабатывающих компаний приостановили закупки нефти из РФ. При этом, по данным агентства, Indian Oil Corp. продолжает приобретать российскую нефть у поставщиков, не подпадающих под санкции.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась в районе средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 12,007 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,973 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 октября вырос на 0,07% и составил 117,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 1173,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД 001P-03R" (+0,75%), "ГПБ-001Р-21Р" (+0,63%), "РЖД-001P-20R" (+0,58%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть АК-001Р-13" (-0,6%), "РЖД-28" (-0,53%), "Почта России-БО-002P-02" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) зафиксировала объем размещения конвертируемых облигаций серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года в размере 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск с возможностью обмена на акции прошел с 27 по 30 октября, планируемый объем займа составлял не более 3 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 13% годовых. Номинал одной облигации - 50 тыс. рублей. Дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения (с даты окончания 6-го купона) облигаций обменять их на акции ПАО "ГК "Самолет". Расчетная цена акции по итогам букбилдинга установлена в размере 1 тыс. 172 рубля. Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №13. Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии БО-005Р-04 с плавающими купонами в размере 20 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом от 10 млрд рублей прошел 31 октября. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался, в финале составив 140 б.п. Техразмещение запланировано на 12 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Наблюдательный совет банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) утвердил программу структурных облигаций серии СО-1 объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Выпуски в рамках бессрочной программы будут размещаться по закрытой подписке сроком не более чем на 10 лет.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 3-4-го купонов 10-летних облигаций серии 004Р-03 объемом 684 млрд руб. на уровне 8% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2024 года. Ставки 1-2-го купонов установлены на уровне 12% годовых. Выплачиваются полугодовые купоны.

ООО "Фармфорвард" приняло решение 24 ноября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Погашение состоится в дату окончания 24-го купона. Трехлетний выпуск был размещен в декабре 2023 года по ставке ежемесячного купона 18,5% годовых до погашения. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет. В феврале Московская биржа зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 10 млрд рублей, облигации в рамках программы пока не размещались.