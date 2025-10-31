.
Мнения аналитиков
31 октября 2025 года 19:30

Рынок акций РФ в пятницу упал к 2525п по индексу МосБиржи, неделю и месяц закрыл в "минусе"

Москва. 31 октября. Рынок акций РФ в пятницу возобновил снижение под давлением продаж игроков, фиксировавших прибыль после трехдневного коррекционного роста, фактором давления выступили опасения эскалации геополитической напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа по ядерным испытаниям, в то время как нефть возобновила рост (фьючерс на Brent превысил $65 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2525 пунктов, завершив неделю и месяц в "минусе".

По итогам основных торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2525,2 пункта (-1,3%), индекс РТС - 982,39 пункта (-1,8%); лидерами снижения выступили акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 ноября, составил 80,9756 руб. (+47,19 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,7%, курс доллара от ЦБ РФ прибавил всего 0,43 копейки. В октябре индексы РТС и МосБиржи снизились на 4-5,9%, доллар от ЦБ подешевел на 1,89 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,4%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-2,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -1,5% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,6% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%).

Президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях, подразумевал лишь их проведение в случае аналогичных шагов других стран, а КНР и РФ не осуществляли взрывы ядерных зарядов, заявил в четверг кандидат на пост главы Стратегического командования ВС США вице-адмирал Ричард Коррелл.

Ранее в четверг Трамп написал в соцсети Truth Social: "Из-за программ испытаний в других странах я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно".

Позднее Трамп утверждал, что возобновление США ядерных испытаний после 30-летнего моратория целесообразно в связи с тем, что такие испытания проводятся другими странами.

В МИД КНР выразили надежду, что Вашингтон не будет пересматривать свои обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Между тем постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что распоряжение Трампа о возобновлении ядерных испытаний необходимо прояснить.

"Приказ президента Трампа Пентагону о незамедлительном возобновлении испытаний ядерного оружия требует дополнительных разъяснений. Американский президент желает испытать ядерный арсенал страны "наравне" с другими ядерными державами. Дело, однако, в том, что другие державы не проводят ядерные испытания, поскольку это запрещено Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - написал Ульянов в четверг в соцсети Х. Он подчеркнул, что "Россия недавно проводила испытания систем доставки, а не ядерных взрывных устройств", что не имеет отношения к ДВЗЯИ.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в пятницу возобновил снижение после трех сессий роста. Поддержка со стороны локальных внутренних драйверов - снижения недельной инфляции, ослабления рубля, корпоративных новостей - представляется неустойчивой. На геополитическом треке сохраняется высокая неопределенность, и с учетом приближения праздничных выходных осторожность инвесторов вполне логична, считает эксперт.

На выходных могут появиться новости касательно завершения "шатдауна" правительства в США, американо-китайского торгового соглашения, а также событий вокруг Венесуэлы. Банк России в рабочую субботу, как ожидается, опубликует резюме обсуждения ключевой ставки. Компания ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) представит отчетность по РСБУ за 9 месяцев. Вероятнее всего, в отсутствие ярких новостных поводов рынок акций РФ ждет день вялой торговой активности, прогноз по индексу МосБиржи на 1 ноября - колебания в коридоре 2475-2575 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рынок акций РФ в пятницу снизился из-за отсутствия новых сильных корпоративных или внешнеполитических драйверов. Несмотря на текущую коррекцию, попытки восстановления могут сохраниться - поддержку рынку окажут стабильные инфляционные ожидания и замедление недельной инфляции.

Индекс МосБиржи на 1-часовом таймфрейме движется по восходящему каналу. Котировки подошли к нижней границе в район 2522,8 пункта. При наличии позитива индекс может вернуться к верхней границе канала 2591,2 пункта. Но в случае негативного новостного фона индикатор может спуститься к уровню поддержки 2451 пункт, считает Гудым.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в октябре геополитические надежды вновь не оправдались, индекс МосБиржи завершает месяц с потерями около 6%. Всплеск оптимизма наблюдался в середине месяца после неожиданного телефонного разговора Трампа и Путина, давшего надежду на скорую очную встречу лидеров для переговоров по украинскому вопросу, которая впоследствии, однако, не оправдалась. Более того, США расширили санкции против РФ, а новые ограничения, в частности, коснулись "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". ЕС тем временем утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, а ЦБ РФ на очередном заседании снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 16,5%), но ужесточил сигнал, что также не добавило поддержки российскому рынку, отмечает аналитик.

С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в ноябре, вероятно, останется во власти главным образом геополитических факторов, полагает Кожухова. Отсутствие позитивных сдвигов в разрешении украинского конфликта может привести в ноябре к обновлению индексом МосБиржи минимума прошлого года 2370 пунктов. В то же время нейтральный геополитический фон без негативных изменений с учетом формирования "бычьих" дивергенций по всему рынку в целом и многим акциям в частности может способствовать попыткам восходящей коррекции с важным сопротивлением по индексу МосБиржи у октябрьского максимума 2757 пунктов, считает аналитик.

В России в ноябре продолжится сезон отчетностей за III квартал и 9 месяцев текущего года, который даст сигналы в отношении возможных промежуточных и годовых дивидендов за 2025 год. Среди кандидатов на выплату следующих промежуточных дивидендов можно назвать "Полюс", "Татнефть", "Евротранс" (MOEX: EUTR) и "Акрон" (MOEX: AKRN). Дивидендная интрига сохраняется в акциях "РУСАЛа", который готовится рассмотреть вопрос о созыве собрания акционеров по выплатам за 9 месяцев 2025 года. Вопрос выплат таких компаний, как "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть", после недавнего введения американских санкций стал более неопределенным, констатирует представитель "Велес Капитала".

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, австралийский индекс ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), проседает Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,4-0,6%), но "плюсуют" Штаты (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq, индекс Dow не изменился).

Розничные продажи в Германии в сентябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в августе продажи сократились на 0,5%, а не 0,2%, как сообщалось ранее.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены консолидируются, но завершают в минусе неделю и весь октябрь более чем на 2%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,97 за баррель (-0,1% и +0,1% в четверг), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,59 за баррель (+0,1% и +0,2% накануне).

Срок действия декабрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в пятницу.

Трейдеры оценивают баланс спроса и предложения на рынке перед намеченной на 2 ноября встречей ОПЕК+. По сообщениям СМИ, страны альянса склоняются к умеренному увеличению добычи в декабре и будут рассматривать в качестве базового сценария повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Увеличение предложения может несколько сгладить эффект от санкций, недавно введенных США против двух крупнейших нефтяных компаний России. Ранее агентство Reuters сообщало, что после введения новых ограничительных мер несколько индийских нефтеперерабатывающих компаний приостановили закупки нефти из РФ. При этом, по данным агентства, Indian Oil Corp. продолжает приобретать российскую нефть у поставщиков, не подпадающих под санкции.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу подешевели акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-7,3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-6,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,1%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,7% и -4,3% "префы").

Совет директоров "Ренессанс страхования" (-1,4%, до 97,16 рубля) рекомендовал выплату дивидендов в размере 4,1 рубля на акцию за 9 месяцев 2025 года.

В пятницу на Мосбирже прошли дебютные торги акциями ПАО "Глоракс" (тикер GLRX) после прошедшего первичного размещения (IPO) по цене 64 рубля за штуку. По итогам торгов бумаги "Глоракса" просели до 63,49 рубля (-0,8% к цене IPO), в течение торгов бумаги опускались до 60,59 рубля (-5,3%). Объем торгов составил 272,9 млн рублей.

Выросли акции ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5,8%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+3,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,1% и +6,7% "префы").

МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) (+0,2%) по итогам III квартала 2025 года увеличила выручку на 26,8%, до 267,5 млрд рублей, сообщила компания. LfL-выручка выросла на 10,4% на фоне роста среднего чека на 11,1%. Трафик при этом снизился на 0,6%. EBITDA повысилась на 15,5% и достигла 19,6 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 1,9 раза, до 8,2 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,42 млрд рублей (из них 7,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,54 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,38 млрд рублей на акции "Т-Технологий").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


