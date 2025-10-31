Акции Аэрофлота на текущих уровнях переоценены - "БКС МИ"

Акции "Аэрофлота" на текущих уровнях переоценены, прогнозная стоимость составляет 55 рублей за штуку, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова.

Эмитент опубликовал слабые результаты за III квартал 2025 года по РСБУ, констатирует эксперт.

"Компания пишет в пресс-релизе, что в начале IV квартала 2025 года есть признаки улучшения динамики ставок, что важно для маржинальности авиакомпании. Результаты по МСФО будут в ноябре, но общий взгляд на результаты подтверждает наше мнение о существенном снижении прибыли Аэрофлота в текущем году", - отмечает Булгаков.

"Пассажирооборот в III квартале замедлился и вырос меньше чем на 1% г/г. В этих условиях основной фокус на динамике среднего чека. Мы допускаем, что крепкий рубль тоже мог выступить негативным фактором для международного сегмента полетов. Компания упомянула эффект от отмены части рейсов (из-за кибератак и БПЛА)", - указывает эксперт "БКС МИ".

"Аэрофлот" остается в положительной зоне по прибыли и сохраняет финансовую устойчивость, но рассчитывать на высокие дивиденды (или сопоставимые с уровнем прошлого года) по итогам 2025 года, по всей видимости, не стоит, считает аналитик инвесткомпании.

"Негативный" взгляд на "Аэрофлот", целевая цена - 55 руб. за штуку. Считаем, что бумага на текущих уровнях переоценена. С учетом слабых результатов за III квартал (сезонно самый сильный квартал года) мы считаем маловероятным достижение нашего прогноза по чистой прибыли за год (49 млрд руб.). Также напомним о большом количестве дополнительных внешних и внутренних рисков (геополитика, замедление экономики и прочее)", - заключает Булгаков в обзоре.

