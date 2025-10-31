.
31 октября 2025 года 11:45
Акции Фикс прайса пока не интересны для инвестиций - ПСБ
Акции ПАО "Фикс прайс" пока не интересны для инвестиций, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. "Отчетность "Фикс прайс" за 9 месяцев 2025 года оцениваем негативно, - пишут эксперты. - LfL-выручка растет слабо: в отчетном периоде прибавила всего 1,3% с учетом эффекта високосного года (без его учета LfL увеличился на 1%). Средний чек также вырос всего на 5,5%. Рост операционных расходов оказывает давление на маржу. На сокращение чистой прибыли повлиял многократный рост чистых финансовых расходов - до 3,9 млрд руб. против 383 млн руб. годом ранее. Долговая нагрузка подросла до 0,7х против 0,6х на 31 декабря прошлого года. На данный момент не считаем бумаги "Фикс прайса" интересными для инвестиций, предпочитая им бумаги других компаний из ретейл-сектора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ФИКС/ПРАЙС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
31 октября 2025 года 14:40
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) с прогнозной стоимостью на уровне 5,10 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 23,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Отчет эмитента за третий... читать дальше
.31 октября 2025 года 14:15
Драйверов для роста котировок акций ПАО "Фикс прайс" в краткосрочной перспективе нет, считают аналитики телегам-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий квартал текущего года. "Компания замедляет темпы роста на фоне более успешных конкурентов,... читать дальше
.31 октября 2025 года 13:34
Банк ПСБ положительно оценивает перспективы цены акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), говорится в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. Эмитент раскрыл операционные результаты за третий квартал 2025 года. Сильный рост выручки в третьем квартале во многом... читать дальше
.31 октября 2025 года 13:10
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью 2672 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты "Ленты" за за III квартал и девять месяцев 2025 года подтверждают устойчивое восстановление бизнеса и грамотное управление... читать дальше
.31 октября 2025 года 12:48
ГМК "Норильский никель" сможет улучшить свои финансовые результаты по итогам 2025 года, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. "Норильский никель" опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев по РСБУ: выручка компании составила 660 млрд руб.... читать дальше
.31 октября 2025 года 12:25
Сильные фундаментальные показатели МКПАО "Лента" уже отражены в цене акций, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Константин Белов. "Показатели "Ленты" в 3К25 оставались высокими, - отмечает эксперт в комментарии. - Значительное увеличение выручки обусловлено как органическим... читать дальше
.31 октября 2025 года 12:04
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку перспектив акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитиков. "Из отчетности "АЛРОСА" за 9 месяцев по РСБУ видно, что прибыль от продаж и чистая прибыль ключевых активов компании остаются в отрицательной зоне, - отмечают эксперты. - Причина в... читать дальше
.31 октября 2025 года 10:58
Курс пары рубль/юань попробует закрепиться выше 11,30 руб./юань, а котировки нефти Brent рискуют закончить неделю ближе к $64/барр., говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "В четверг рубль тяготел к ослаблению, - отмечают эксперты. - Умеренное давление на российскую валюту могло оказать... читать дальше
.31 октября 2025 года 10:37
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H с прогнозной стоимостью 8,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. С учетом прогнозных дивидендов на горизонте 12 месяцев... читать дальше
.31 октября 2025 года 10:21
Москва. 31 октября. Китайский юань повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.31 октября 2025 года 10:15
Вероятна консолидация рынка акций в пятницу после трехдневного роста, индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 2550-2580 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова. Российский рынок завершил четверг ростом: индекс Мосбиржи прибавил 1,2% и закрепился... читать дальше
.31 октября 2025 года 09:56
Юань попытается в пятницу закрепиться в верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. "Во второй половине текущей недели, после прохождения граничных сроков налоговых выплат, сформировался умеренный тренд к... читать дальше
.31 октября 2025 года 09:39
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2500-2600 пунктов в пятницу, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Индекс Мосбиржи в четверг прибавил 1,6%, закрывшись на уровне 2557 пунктов, обороты чуть выше предыдущего дня - 69 млрд... читать дальше
.31 октября 2025 года 09:30
Пара рубль/юань, скорее всего, вернется к уровню 12 руб./юань до конца текущего года, прогнозирует эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. В свою очередь, доллар и евро к концу года могут вернуться к отметкам 85 руб./$1 и 100 руб./EUR1, говорится в комментарии. "Рубль резко ослаб, курсы инвалют в... читать дальше
.31 октября 2025 года 09:15
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Фикс прайс" с целевой ценой 2,77 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Фикс Прайс" представил свои операционные и финансовые результаты за 3К25: компания опередила консенсус-прогноз и расчеты... читать дальше
