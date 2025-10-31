Курс пары рубль/юань попробует закрепиться выше 11,30 руб./юань в пятницу - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань попробует закрепиться выше 11,30 руб./юань, а котировки нефти Brent рискуют закончить неделю ближе к $64/барр., говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"В четверг рубль тяготел к ослаблению, - отмечают эксперты. - Умеренное давление на российскую валюту могло оказать снижение рыночных ставок. Сегодня курс CNY/RUB находится у 11,34 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют к доллару США. В целом курс в текущих условиях попробует закрепиться выше 11,30 руб./юань".

Нефтяные цены в четверг умеренно снизились. На взгляд аналитиков банка, укрепление доллара играло против нефти. В пятницу фьючеры Brent торгуются у $64,7/барр. Эксперты полагают, что на фоне неожиданно слабых утренних данных из Китая котировки рискуют закончить неделю ближе к $64/барр.

