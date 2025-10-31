Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2500-2600 пунктов в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2500-2600 пунктов в пятницу, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Индекс Мосбиржи в четверг прибавил 1,6%, закрывшись на уровне 2557 пунктов, обороты чуть выше предыдущего дня - 69 млрд руб. Двигали рынком преимущественно корпоративные новости. В пятницу индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2500-2600 пунктов. Фактор приближения конца недели и отсутствие новых позитивных вводных могут воспрепятствовать дальнейшему уверенному росту".

