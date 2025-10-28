Рынок акций РФ во вторник отскочил вверх к 2500п по индексу МосБиржи на закрытии шортов, лидировал ВК

Москва. 28 октября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх за счет закрытия игроками коротких позиций в условиях локального затишья в геополитической новостной повестке, фактором давления выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $64 за баррель); индекс МосБиржи на подъеме протестировал рубеж 2500 пунктов, но удержать его не смог; лидерами роста выступили бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) (+4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2495,09 пункта (+0,7%, максимум сессии - 2515,91 пункта), индекс РТС на ослаблении рубля просел до 984,76 пункта (-0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 октября, составил 79,8174 руб. (+83,26 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +1,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

ПАО "Интер РАО" прогнозирует выручку в 2025 г. на уровне 1,6 трлн руб., EBITDA - 210 млрд руб., говорится в материалах гендиректора компании Сергея Дрегваля к заседанию комитета по экономической политике Совета Федерации.

Поддержку акциям Сбербанка оказал вышедший отчет по МСФО: в III квартале банк получил 448,3 млрд руб. чистой прибыли против 411 млрд руб. годом ранее (прогноз - 424 млрд руб.), чистая прибыль за 9 месяцев составила 1,307 трлн руб. против 1,23 трлн руб. годом ранее (прогноз - 1,28 трлн руб.).

Сбербанк сохранил прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2025 год в размере свыше 22%, следует из презентации кредитной организации. Банк повысил прогноз по чистой процентной марже на текущий год до свыше 5,9% с более 5,8%. Ожидания по стоимости риска на 2025 год остались на уровне около 1,5%.

НК "ЛУКОЙЛ" объявила о намерении продать зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер (санкции в отношении компании введены США и Великобританией - ИФ), компания начала рассмотрение потенциальных заявок, говорится в заявлении, размещенном на ее сайте.

"Продажа активов рассматривается в рамках лицензии от Минфина США (OFAC) на сворачивание деятельности. Если будет необходимо, компания планирует обратиться за продлением лицензии, необходимой для обеспечения бесперебойной деятельности своих международных активов", - сообщила НК.

Подешевели во вторник акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил накануне, что временных ориентиров по поводу проведения нового российско-американского саммита пока нет, но принципиальная готовность встретиться сохраняется. "Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она заранее будет проработана экспертами, сохраняется", - сказал он в комментарии ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам украинского урегулирования, выработанным на российско-американском саммите в Анкоридже. "Надеемся все-таки, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже", - сказал он, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Необходимость как можно быстрее завершить период высокой инфляции и при этом не допустить переохлаждения экономики лежит в основе всех решений совета директоров Банка России по ключевой ставке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике.

По ее словам, инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраниться на высоком уровне в связи с ростом цен на бензин, планируемым повышением НДС с 20% до 22%, а также изменением правил расчета утилизационного сбора на автомобили. Экономика РФ сейчас идет по сценарию постепенного выхода из перегрева, производственный потенциал нагоняет спрос, отметила глава ЦБ.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи предпринял попытку отскока, вероятность которого была высокой из-за перепроданности большинства акций - за три сессии до этого индекс упал почти на 7%.

Геополитические и монетарные факторы сохраняют давление на рыночный сантимент. Рубль оттолкнулся от локальных вершин, но ценовая картина в commodities, в том числе в нефти, осталась неблагоприятной. В среду завершится заседание ФРС США, от которого ждут продолжения цикла снижения процентных ставок, при этом важны будут комментарии и прогнозы регулятора. Больше интриги таит в себе встреча лидеров США и КНР, которая намечена на четверг, итоги переговоров могут сильно повлиять на общерыночный риск-аппетит. Росстат в среду представит недельный отчет по инфляции, глава ЦБ РФ выступит в Совете Федерации, напомнил эксперт.

"Без новых драйверов принципиальных изменений в динамике рынка краткосрочно не предвидится. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 октября - колебания в коридоре 2450-2550 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи во вторник отскочил вверх, но протестированный рубеж 2500 пунктов не удержал.

Тем не менее, индекс Мосбиржи достиг уровней декабря прошлого года. Глобально наблюдается продолжение нисходящего тренда, стартовавшего еще в первой декаде сентября, но прерванного телефонным звонком президентов России и США 16 октября. Ненадолго надежды на прогресс в урегулировании конфликта поддержали рынок. Однако новости о том, что встреча президентов откладывается на неопределенный срок, а затем и неожиданные санкции со стороны США против "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" прервали восстановление. Кроме того, реализовались риски со стороны стран ЕС, утвердивших 19-й пакет санкций против российского энергетического сектора. И все это на фоне проинфляционного фактора в виде повышения НДС и пересмотра Банком России макроэкономического прогноза в худшую сторону по ряду ключевых показателей, отмечает эксперт.

По прогнозу Центробанка, ключевая ставка в среднем в 2026 году может составить 13-15% вместо ранее спрогнозированных 12-13%. В выступлении на заседании комитетов Госдумы 28 октября председатель ЦБ Набиуллина отметила, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Однако цикл снижения ключевой ставки, по прогнозу ЦБ, может занять весь 2026 год. Ожидания того, что снижение ставки не будет стремительным, а может сопровождаться паузами, сдерживает инвестиционную активность. Давление на экспортеров оказывает крепкий рубль, а перспективы восстановления нефтяных компаний находятся под угрозой из-за прогнозируемого избытка предложения и нисходящего давления на цены, считает Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, на мировых фондовых площадках во вторник наблюдается нисходящая коррекция после нескольких недель бурного ралли, инвесторы стали осторожнее на фоне сигналов о перегреве активов.

Российский рынок акций продемонстрировал технический отскок после длительного падения на фоне сохраняющегося негативного новостного фона: закрываются шорт-позиции краткосрочной фиксации прибыли, но сигналов устойчивого разворота пока недостаточно. Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила, что текущий цикл снижения ключевой ставки может затронуть весь 2026 год.

Индекс МосБиржи совершил технический отскок на фоне перепроданности, однако индикатор остается в рамках нисходящего канала у его верхней границы; в отсутствие позитивных новостей не исключено продолжение падения до уровня 2400 пунктов, считает Лозовой.

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,2%, DAX, CAC 40 просели на 0,02-0,5%), растут Штаты (индексы акций к 18:50 МСК прибавили в пределах 0,3%).

Экономика Южной Кореи в III квартале 2025 года выросла на 1,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Банка Кореи. Это максимальные темпы подъема за полтора года. Аналитики прогнозировали повышение всего на 0,3%, сообщает Trading Economics. В годовом выражении ВВП Южной Кореи в III квартале повысился на 1,7%, тогда как эксперты ожидали подъема на 0,9%.

Во вторник и среду пройдет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором регулятор будет принимать решение по процентной ставке.

Опубликованные в минувшую пятницу статданные показали менее существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США в сентябре, укрепив уверенность инвесторов в том, что ФРС опустит базовую процентную ставку на каждом из двух оставшихся в этом году заседаний. Вероятность ее снижения на октябрьском заседании оценивается рынком в 97,8%, по данным FedWatch.

Индекс потребительского доверия в США в октябре составил 94,6 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в сентябре значение индекса составляло 95,6 пункта, а не 94,2 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до 93,2 пункта с объявленного ранее сентябрьского уровня, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены снижаются на опасениях очередного повышения поставок топлива со стороны стран ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $64,14 за баррель (-2,2% и -0,5% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $59,89 за баррель (-2,3% и -0,3% в понедельник).

На прошлой неделе цены резко выросли на новостях о санкциях в отношении двух крупнейших российских нефтекомпаний, однако теперь внимание трейдеров возвращается к сигналам избытка предложения в краткосрочной перспективе.

Давление на нефтяной рынок оказывают сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ склоняется к очередному умеренному увеличению добычи в декабре. Повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с декабря станет базовым сценарием, который обсудят 2 ноября министры восьми стран-добровольцев ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg.

Глава саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амин Нассер заявил в ходе конференции Future Investment Initiative во вторник, что спрос на нефть в мире, в том числе в Китае, по-прежнему высокий.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник выросли акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+3,6%), МТС-банка (MOEX: MBNK) (+3,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+3,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,8%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (+2,8%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+2,7%), "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (+2,5%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+2,2%).

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+1,5%) в январе-сентябре текущего года получило 4,737 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 244,2 млн рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 5% и достигла 62,1 млрд рублей. Валовая прибыль и прибыль от продаж увеличились на 25,4%, составив по 3,3 млрд рублей.

Кроме того, у компании в 26,7 раза, до 3,8 млрд рублей, выросли прочие доходы, при этом прочие расходы сократились в 4,8 раза, составив 454,3 млн рублей.

МКПАО "Циан" (MOEX: CIAN) (+0,5%, до 609,8 рубля) планирует в середине 2026 года выплатить дивиденд в размере более 50 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Ранее во вторник Циан объявил о рекомендации совета директоров выплатить дивиденд в размере 104 рубля на обыкновенную акцию. Дата отсечки - 12 декабря.

"По техническим причинам сейчас мы не сможем выплатить весь объем накопленной операционной прибыли и ожидаем, что выплата следующего дивиденда произойдет в середине 2026 года. По нашим прогнозам, его размер составит более 50 рублей на акцию с учетом оставшейся на конец 2025 года накопленной операционной прибыли, а также прибыли, полученной в 2026 году", - приводятся в сообщении слова генерального директора МКПАО "Циан" Дмитрия Григорьева.

Совет директоров лизинговой компании "Европлан" (MOEX: LEAS) (+3,3%) 31 октября рассмотрит вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по результатам за девять месяцев 2025 года, говорится в сообщении компании. Дивидендная политика компании предусматривает целевой уровень дивидендных выплат по итогам отчетного года не менее 50% размера чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала.

Подешевели акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,6%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,11 млрд рублей (из них 22,83 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 9,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,91 млрд рублей на акции "Т-Технологии").