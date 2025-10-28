Рубль во вторник немного понизился в паре с юанем после основных налоговых выплат октября

Москва. 28 октября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного опустился на снижении спроса экспортеров на рублевую ликвидность под налоговые выплаты. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны были быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,17 руб., что на 0,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара 29 октября на 83,26 копейки, до 79,8174 руб./$1, и повысил курс евро на 91,62 копейки, до 92,9395 руб./EUR1.

"Валюты потихоньку возвращаются к росту - налоговый период октября остается позади, и с ним локальная поддержка рубля. Общий спрос на иностранную валюту остается низким, девальвационные ожидания на ближайшие месяцы существенно уменьшились, а период высоких процентных ставок теперь закладывается более продолжительный, в том числе импортерами. Экспортеры же продолжают продавать на внутреннем рынке существенные объемы валюты, в том числе для того, чтобы не кредитоваться под сверхвысокие проценты, покрывая растущие из-за инфляции рублевые расходы. На низколиквидном рынке даже разовые крупные операции способны значимо влиять на курсовую динамику. Полагаем, что временное укрепление рубля завершается, уже на этой неделе возможно возвращение доллара к 80-81 и юаня выше 11,3 руб. Цели на конец декабря, соответственно, 85 и чуть выше 12 рублей. Факторы умеренного ослабления рубля в последние недели года - сезонный всплеск расходов населения и компаний, в том числе на импорт, эффект от реализованных снижений ключевой ставки, сокращение экспортной выручки из-за санкционных эффектов и низкого уровня цен на энергоносители", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Необходимость как можно быстрее завершить период высокой инфляции и при этом не допустить переохлаждения экономики лежит в основе всех решений совета директоров Банка России по ключевой ставке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Все наши решения по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики, и конечно же, не допустить переохлаждения экономики", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике во вторник.

Председатель напомнила, что ранее высказывались опасения, что ключевая ставка не сработает, они не оправдались, инфляция в этом году замедляется, это главным образом результат более умеренного роста кредита и связанного с ним роста денежной массы.

Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраниться на высоком уровне в связи с ростом цен на бензин, планируемым повышением НДС с 20% до 22%, а также изменением правил расчёта утилизационного сбора на автомобили, заявила также глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной Думе.

"Мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин. Это такие товары-маркеры. Эти факторы, они наслаиваются друг на друга, и конечно, усиливают ожидания граждан по инфляции", - сказала Набиуллина.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Инфляция в России в 2025 году может уложиться в официальные прогнозы, в свою очередь, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"По сентябрю годовая инфляция была 8%. Что такое 8% годовая инфляция? Это рост цен с октября прошлого года по сентябрь этого года, и значимый рост пришелся на конец прошлого года. Если вы посмотрите, накоплено с начала этого года, насколько выросли цены по сентябрь, то рост цен составил 4% с небольшим (за январь-сентябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,29% - ИФ), то есть уложиться в прогноз Банка России 6,5-7% по году или прогноз Минэкономразвития 6,8% вполне возможно", - сообщил Ганган на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Банк России, возможно, понизит ключевую ставку по итогам заседания в декабре 2025 года на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 16% годовых, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

Регулятор в условиях неоднозначной экономической ситуации принял оптимальное решение, снизив в октябре ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16,5% годовых, считает эксперт.

Наибольшее значение, отмечает он, имеет обновление среднесрочного прогноза, который теперь отражает более высокую инфляцию и более скромный рост экономики.

"Тон пресс-релиза оцениваем как нейтральный. Ожидаем, что цикл снижения ставки продолжится в декабре с тем же шагом. Тем не менее стоит помнить, что пресс-релиз актуален лишь на момент его публикации. При изменении трендов ЦБ может как ускорить, так и замедлить скорость снижения ставки", - пишет Федоров в комментарии.

Нефть теряет в цене около 2% на торгах во вторник.

Рынок на прошлой неделе отреагировал резким ростом на информацию о санкциях в отношении двух крупнейших российских нефтекомпаний, однако теперь внимание трейдеров возвращается к сигналам избытка предложения в краткосрочной перспективе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $64,14 за баррель, что на 2,26% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене на 2,27%, до $59,91 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ склоняется к очередному умеренному увеличению добычи в декабре. Повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с декабря станет базовым сценарием, который обсудят 2 ноября министры восьми стран-добровольцев ОПЕК+, сообщило Bloomberg.

Глава саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амин Нассер заявил в ходе конференции Future Investment Initiative во вторник, что спрос на нефть в мире, в том числе в Китае, по-прежнему высокий.

Банк России во вторник, 28 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 680 млрд рублей (при лимите 1 трлн 680 млрд рублей и спросе 2 трлн 772,899 млрд рублей) в среднем по ставке 16,61% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 21 октября, ЦБ разместил 590 млрд рублей (при лимите 590 млрд рублей и спросе 726,512 млрд рублей) в среднем по ставке 17,06% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 октября упала на 17 базисных пунктов, до 16,25% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев понизилась во вторник на 3 базисных пункта, до 16,67%, 17,62% и 19,58% годовых соответственно.