06 октября 2025 года 19:23

Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2650п по индексу МосБиржи за счет закрытия шортов

Москва. 6 октября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста за счет закрытия игроками коротких позиций после затяжного падения на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по ноябрьским квотам на добычу. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил в район 2650 пунктов после локального отката днем ниже 2580 пунктов (минимум с конца декабря 2024 года).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2648,5 пункта (+1,7%, дневной минимум - 2579,19 пункта), индекс РТС - 1005,22 пункта (+0,3%); лидерами роста выступили акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+4,4%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,6%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,1%) и МКБ (MOEX: CBOM) (+3,1%), остальные blue chips на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 октября, составил 83,00 руб. (+1,1 рубля).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+2,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +2,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1,2% "префы"), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,4%).

Подешевели акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,7%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%).

ЕС в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ собирается пополнить санкционные списки еще 120 танкерами, сообщил портал EUobserver со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

"Согласно служебным документам, попавшим к EUobserver, ЕС в рамках 19-го пакета санкций внесет в "черные списки" еще 120 танкеров российского "теневого флота", что доведет количество подсанкционных кораблей до 568 единиц", - информировал портал. Санкции предусматривают запрет на заход данных судов в порты ЕС и запрет фирмам ЕС на предоставление им услуг, таких как страхование и заправка топливом и моторными маслами.

Журнал The American Conservative считает, что сообщения последних дней о возможности поставок Украине крылатых ракет "Томагавк" не основаны на реальности.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставки крылатых ракет Украине. "Реальность противоречит этому: у США небольшой запас ракет, и они производят менее 200 единиц в год, а это означает, что Украина вряд ли получит их много, если получит вообще", - говорится в статье.

В ней отмечается также, что "у Украины нет ни одной платформы, необходимой для запуска ракет "Томагавк". "Россия знает, - говорится в публикации, - что Украина не смогла бы использовать крылатые ракеты без того, чтобы разведка США не обнаруживала цели и не обеспечивала целеуказания, а это является потенциальной "красной линией", которая может втянуть США в прямой конфликт с Россией, чего Трамп очень не хотел бы".

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин", что возможные поставки США "Томагавков" Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в двусторонних российско-американских отношениях.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что считает хорошей идеей предложение президента РФ Владимира Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Для меня это звучит как хорошая идея", - приводят слова Трампа американские журналисты.

22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В этой связи он заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Путин подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее отношение потенциалов сдерживания".

Минфин РФ оценивает вклад повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в инфляцию в 1 процентный пункт. Ранее Минфин РФ предложил с 1 января 2026 года повысить ставку НДС с 20% до 22%.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи переписал минимум с конца 2024 года, после чего перешел к отскоку над рубежом 2600 пунктов. Подъем наблюдался на нейтральном новостном фоне - инвесторы подбирали подешевевшие акции и обращали внимание на отдельные истории, например, на золотодобытчиков, которые отыгрывали очередные исторические ценовые рекорды желтого металла выше $3900 за унцию (цена драгметалла поднялась к $3990 - ИФ). Поддержку акциям также оказало благоприятное сочетание ослабления рубля и дорожающей нефти.

Тем не менее, считает Шепелев, потенциал отскока рынка вверх ограниченный, так как ключевые факторы остаются скорее "медвежьими": в геополитике сохраняется неопределенность и усиливаются санкционные угрозы Запада, нормализация ДКП Банка России займет большее время, чем ранее предполагалось, и шансы на снижение ключевой ставки в октябре невысокие.

В Китае продолжается праздничный перерыв, в США торги недели начались нейтрально. Публикация ключевых макроэкономических данных на американском рынке приостановилась из-за шатдауна правительства. Это нервирует инвесторов, пожалуй, больше, чем сам факт прекращения финансирования федеральных ведомств, так как не за горами заседание ФРС, отмечает эксперт.

На российском рынке Novabev Group (MOEX: BELU) во вторник проведет ВОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие. "Мы сохраняем нейтральный взгляд на российский рынок акций из-за высокой неопределенности в геополитике. Прогноз по индексу МосБиржи на 7 октября - колебания в коридоре 2600-2700 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в начале недели продемонстрировал повышенную волатильность, индексу МосБиржи все же удалось совершить отскок в район 2650 пунктов. В целом новостной фон слабый, поэтому вероятность нового нисходящего движения в направлении 2500 пунктов сохраняется. Сильный же отскок вверх возможен в случае позитивных геополитических новостей, полагает эксперт.

Хорошей новостью для рынка в понедельник стала положительная динамика нефтяных цен после умеренного повышения квот на добычу странами ОПЕК+ (на 137 тыс. б/с вместо ожидаемых 500 тыс. б/с). Внешнеполитический фон, однако, остается напряженным: ЕС готовит 19-й пакет санкций, включающий меры против российского нефтегазового сектора, обсуждаются поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk производства США. Локальную поддержку рынку могут оказать корпоративные новости, однако потенциал их воздействия ограничен на фоне сдержанных ожиданий рынка по перспективам снижения ключевой ставки ЦБ РФ, считает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, несмотря на технический отскок вверх, рынок акций РФ остается слабым в отсутствие масштабных "бычьих" драйверов.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,8%) объявила о росте объема продаж первичной недвижимости в III квартале текущего года на 54% г/г и снижении показателя за 9 месяцев текущего года на 10% г/г. В "Самолете" при этом подтвердили план по выходу на объем продаж по итогам 2025 года не ниже уровня 2024 года. Акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,7%, до 63,15 рубля) возобновили повышение после сообщений прошлой недели о возможном увеличении доли в ритейлере китайским JD.com. В сентябре котировки акций "М.Видео" падали до минимума с апреля 2009 года (55,95 руб.) на фоне новостей о намерении провести допэмиссию в размере 1,5 млрд акций против находящихся на данный момент в обращении 180 млн акций. Компания посредством допэмиссии пытается снизить долговую нагрузку, а за I полугодие 2025 года сообщила о получении убытка по МСФО в размере 25,15 млрд руб. против убытка 10,3 млрд руб. годом ранее, отмечает аналитик.

Западные фондовые площадки в понедельник не показывают значительных изменений, консолидируясь недалеко от исторических максимумов. Индексы МосБиржи и РТС продолжают ощущать недостаток в покупателях в ожидании согласования 19-го пакета антироссийских санкций ЕС, полагает Кожухова.

По оценке аналитиков компании "Цифра брокер", высокие процентные ставки в экономике РФ и перспектива более низких нефтяных цен продолжат негативно отражаться на настроениях инвесторов на текущей неделе.

Перспектива дальнейшего снижения процентных ставок ЦБ РФ не кажется очевидной в контексте поправок к закону о бюджете РФ, дефицит которого на конец 2025 года оценивается на уровне 2,8 трлн руб. Покрыть дефицит планируется в том числе за счет эмиссии ОФЗ (на 2,2 трлн руб.), что в целом будет способствовать сохранению высоких процентных ставок в среднесрочной перспективе, полагают эксперты.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, индекс МосБиржи в начале недели опускался ниже 2580 пунктов, обновив минимумы года, после чего начался коррекционный отскок. Золото продолжает бить рекорды - цена унции может достичь важного психологического уровня $4000. Это продолжит поддерживать котировки акций экспортеров, завязанных на золото. Так, целевая цена на горизонте года по акциям ПАО "Полюс" составляет 2800 руб. за штуку, что на 20% выше текущий уровней.

В целом российские акции снимают накопившуюся перепроданность, при этом любые позитивные новости в геополитике могут придать резкий рост индексу МосБиржи. Без ухудшения внешнего фона отскок индекса может продолжиться до 2680 пунктов. Поддержку также оказывает восстановление нефтяных котировок на фоне планов ОПЕК нарастить квоты нефтедобычи в ноябре на 137 тыс. б/с. Это было ожидаемым, и так как более сильного наращивания не последовало, цены на нефть перешли к росту, отмечает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 4,8%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), также нет единого вектора в Европе (индекс DAX не изменился, FTSE подрос на 0,04%, CAC 40 просел на 1,2%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,2-0,9%, лидирует в росте Nasdaq).

Биржи материкового Китая и Южной Кореи были закрыты в связи с праздниками.

На нефтяном рынке в понедельник цены подросли на решении ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидали на рынке, увеличении добычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,48 за баррель (+1,5% и +0,7% в пятницу), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $61,68 за баррель (+1,3% и +0,7% в пятницу).

Восемь стран ОПЕК+ накануне договорились об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Это решение оказало поддержку рынку нефти, где опасались более масштабного восстановления квот после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Общая квота стран ОПЕК+ на ноябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 38,084 млн баррелей в сутки (б/с), что на 74 тыс. б/с больше, чем в октябре, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

Рост будет более сдержанным из-за компенсационных графиков за перепроизводство в предыдущие периоды, и прежде всего со стороны Казахстана, который должен сократить добычу в ноябре на 86 тыс. б/с.

Между тем эксперты по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке в конце года, который будет сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе.

Негативным фактором для рынка остается ситуация в США, где Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики, и как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+11,3%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+6,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,7%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+5,1%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,8%), бумаги ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (+4,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-6,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,1%), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (-2,3%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,95 млрд рублей (из них 9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,7 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,75 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


