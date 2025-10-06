Рубль к вечеру в понедельник отыграл дневные потери и сумел немного повыситься в паре с юанем

Москва. 6 октября. Китайский юань растерял весь дневной рост и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл дневные потери и немного подрос на фоне сниженной активности рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае, а также благодаря дорожающей нефти.

Биржи материкового Китая в понедельник закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,473 руб., что на 1,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 октября на 1,1 рубля, до 83 руб./$1, и повысил курс евро на 78,2 копейки, до 96,8345 руб./EUR1.

"В течение прошлой недели курс рубля заметно укреплялся, достигая отметки 11,26 руб. за китайский юань (более 2,4% к этому моменту с начала недели). Однако к концу недели курс скорректировался, нивелировав основную часть роста. Минфин опубликовал обновленные параметры валютных операций в рамках бюджетного правила: объем чистых продаж валюты в октябре снизится до 9,5 млрд руб. против 10,3 млрд руб. в сентябре. Сокращение объемов может несколько ослабить поддержку рубля в краткосрочной перспективе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Давление на курс рубля может усиливаться со стороны внешнеторгового фактора. Традиционный для конца года рост спроса на товары и услуги уже способен постепенно увеличивать покупки импортерами иностранной валюты. В то же время ее предложение может оставаться ограниченным со стороны экспорта, на который по-прежнему негативно влияют санкции, геополитика, а также относительно низкие цены на нефть. Поэтому рубль может возобновить умеренное ослабление. Ближайшая цель восстановления юаня находится в районе месячной вершины, установленной немного ниже уровня 11,8 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина, Банк России с 7 октября по 7 ноября будет продавать валюту объемом 9,54 млрд рублей в день (с 5 сентября по 6 октября продажи составляли 10,34 млрд рублей в день).

Минфин РФ оценивает вклад повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в инфляцию в 1 процентный пункт. Минфин ранее предложил с 1 января 2026 года повысить ставку НДС с 20% до 22%.

"Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджета, в следующем году мы рассчитываем в размере 2,3 трлн рублей. Вот эти налоговые новации в целом не затрагивают доходную базу субъектов РФ. НДС может повлиять на финансовые результаты компаний, влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учитываем в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению", - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

В то же время, по его словам, сбалансированный бюджет будет способствовать возможностям Центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики за счет более высоких темпов экономического роста, и как результат, дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней и роста доходов населения.

Цены на нефть активно растут вечером в понедельник благодаря менее существенному, чем ожидалось, увеличению квот на добычу странами-участницами ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск увеличилась на 1,58%, до $65,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 1,36%, до $61,7 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ накануне приняли решение об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Рынок опасался более масштабного наращивания производства, на 500 тыс. б/с.

Тем временем госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в ноябре не станет менять цену для азиатских покупателей на основной сорт нефти, поставляемый в регион (Arab Light). Цена на нефть Extra Light также останется неизменной, на сорта Medium и Heavy - уменьшится на $0,3 за баррель. Цены на все сорта нефти для США будут уменьшены на $0,5 за баррель, для Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $1,2 за баррель.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 422 единицы. Число газовых буровых увеличилось на одну и составило 118 единиц.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 октября выросла на 3 базисных пункта, до 16,79% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев в понедельник опустились на 3 базисных пункта, до 17,15%, 18,33% и 20,19% годовых соответственно.