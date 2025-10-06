.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Регионы смогут учреждать ипотечные МФО для расширения доступности жилья
С 22 октября на финансовом рынке начнут действовать ипотечные микрокредитные компании (МКК), сообщил ЦБ. Они создаются в соответствии с законом, подписанным президентом в июле, для реализации государственных программ по расширению доступности жилья...
 
ФАС спорит с бизнесом о конкуренции в сфере интеллектуальной собственности
Бизнес опасается проектируемых Федеральной антимонопольной службой (ФАС) мер, которые лишат правообладателей иммунитета от обвинений в монополизации рынков в сфере интеллектуальной собственности, следует из письма четырех главных деловых ассоциаций...
 
Банки "партизанят" в "App Store"
Банки все активнее осваивают "партизанскую" тактику вывода своих приложений в App Store, маскируя их в том числе под приложения со сторонними названиями или вовсе под онлайн-игры. Несмотря на то что продержаться им там удается не больше суток, за...
 
06 октября 2025 года 19:15

Рубль к вечеру в понедельник отыграл дневные потери и сумел немного повыситься в паре с юанем

Москва. 6 октября. Китайский юань растерял весь дневной рост и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл дневные потери и немного подрос на фоне сниженной активности рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае, а также благодаря дорожающей нефти.

Биржи материкового Китая в понедельник закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,473 руб., что на 1,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 октября на 1,1 рубля, до 83 руб./$1, и повысил курс евро на 78,2 копейки, до 96,8345 руб./EUR1.

"В течение прошлой недели курс рубля заметно укреплялся, достигая отметки 11,26 руб. за китайский юань (более 2,4% к этому моменту с начала недели). Однако к концу недели курс скорректировался, нивелировав основную часть роста. Минфин опубликовал обновленные параметры валютных операций в рамках бюджетного правила: объем чистых продаж валюты в октябре снизится до 9,5 млрд руб. против 10,3 млрд руб. в сентябре. Сокращение объемов может несколько ослабить поддержку рубля в краткосрочной перспективе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Давление на курс рубля может усиливаться со стороны внешнеторгового фактора. Традиционный для конца года рост спроса на товары и услуги уже способен постепенно увеличивать покупки импортерами иностранной валюты. В то же время ее предложение может оставаться ограниченным со стороны экспорта, на который по-прежнему негативно влияют санкции, геополитика, а также относительно низкие цены на нефть. Поэтому рубль может возобновить умеренное ослабление. Ближайшая цель восстановления юаня находится в районе месячной вершины, установленной немного ниже уровня 11,8 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина, Банк России с 7 октября по 7 ноября будет продавать валюту объемом 9,54 млрд рублей в день (с 5 сентября по 6 октября продажи составляли 10,34 млрд рублей в день).

Минфин РФ оценивает вклад повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в инфляцию в 1 процентный пункт. Минфин ранее предложил с 1 января 2026 года повысить ставку НДС с 20% до 22%.

"Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджета, в следующем году мы рассчитываем в размере 2,3 трлн рублей. Вот эти налоговые новации в целом не затрагивают доходную базу субъектов РФ. НДС может повлиять на финансовые результаты компаний, влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учитываем в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению", - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

В то же время, по его словам, сбалансированный бюджет будет способствовать возможностям Центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики за счет более высоких темпов экономического роста, и как результат, дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней и роста доходов населения.

Цены на нефть активно растут вечером в понедельник благодаря менее существенному, чем ожидалось, увеличению квот на добычу странами-участницами ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск увеличилась на 1,58%, до $65,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 1,36%, до $61,7 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ накануне приняли решение об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Рынок опасался более масштабного наращивания производства, на 500 тыс. б/с.

Тем временем госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в ноябре не станет менять цену для азиатских покупателей на основной сорт нефти, поставляемый в регион (Arab Light). Цена на нефть Extra Light также останется неизменной, на сорта Medium и Heavy - уменьшится на $0,3 за баррель. Цены на все сорта нефти для США будут уменьшены на $0,5 за баррель, для Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $1,2 за баррель.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 422 единицы. Число газовых буровых увеличилось на одну и составило 118 единиц.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 октября выросла на 3 базисных пункта, до 16,79% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев в понедельник опустились на 3 базисных пункта, до 17,15%, 18,33% и 20,19% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


06 октября 2025 года 19:23
Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2650п по индексу МосБиржи за счет закрытия шортов
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста за счет закрытия игроками коротких позиций после затяжного падения на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по ноябрьским квотам на добычу. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил в район 2650 пунктов после локального отката днем ниже 2580 пунктов (минимум с конца декабря 2024 года).    читать дальше
06 октября 2025 года 19:07
"Финам" повысил прогнозную цену акций Global X Video Games & Esports ETF до $36,2
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Global X Video Games & Esports ETF с $25,9 до $36,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,4% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Бумаги эмитента с начала 2025 года демонстрируют...    читать дальше
06 октября 2025 года 18:31
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Займера на уровне 170 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций МФК "Займер" на уровне 170 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой. Внеочередное общее собрание акционеров компании утвердило промежуточные дивиденды по итогам второго квартала и...    читать дальше
06 октября 2025 года 17:55
"Финам" рекомендует покупать акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF с прогнозной ценой $29,6
"Финам" рекомендует покупать акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF с прогнозной стоимостью на уровне $29,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,5%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Бумаги предоставляют уникальную экспозицию на сектор...    читать дальше
06 октября 2025 года 17:22
"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает акции Самолета
азпромбанк Инвестиции" в настоящее время сдержанно оценивает перспективы цены акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Российский девелопер раскрыл операционные результаты за девять месяцев и подтвердил план продаж на 2025 год (не ниже уровня 2024 года). Компания...    читать дальше
06 октября 2025 года 16:53
Перспективы российских акций в 4К25 выглядят весьма слабо - "Т-Инвестиции"
Перспективы российских акций в четвертом квартале текущего года выглядят весьма слабо, при этом на более длинном горизонте они остаются интересными, считает старший аналитик брокера "Т-Инвестиции" Александр Потехин. "Снижение фондовых индексов в сентябре и начале октября - это, в первую очередь,...    читать дальше
06 октября 2025 года 16:10
S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6760п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6760 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. "S&P 500 на прошлой неделе обновил исторический максимум....    читать дальше
06 октября 2025 года 15:37
"Финам" повысил прогнозную цену акций iShares Silver Trust до $48
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций iShares Silver Trust до $48 за штуку, что предполагает потенциал роста около 12,9% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Николая Дудченко. Данные бумаги - простой и удобный способ вложения в актив, максимально...    читать дальше
06 октября 2025 года 15:26
Рубль днем дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие сессии
Москва. 6 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль снижается в рамках коррекции после укрепления на прошлой неделе на фоне "Золотой недели" каникул в Китае.    читать дальше
06 октября 2025 года 14:53
Явных причин для укрепления рубля в настоящее время нет - Райффайзенбанк
Явных причин для укрепления рубля в настоящее время по-прежнему нет, считают аналитики Райффайзенбанка. "Текущая динамика продаж валюты мало что изменит для курса рубля, а он пока, по нашим оценкам, остается избыточно крепким. Впрочем, в последние несколько месяцев российская валюта (пусть и с...    читать дальше
06 октября 2025 года 14:24
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость $178,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Несмотря на рост котировок на 39,7% от...    читать дальше
06 октября 2025 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Группы Позитив с целью 931,7 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Группы Позитив" с целью 931,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,48%, стоп-приказ: 1117,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент - российский...    читать дальше
06 октября 2025 года 13:10
Путь цене на золото к $4000/унц. в целом открыт - "Финам"
Путь котировкам золота к уровню $4000 за тройскую унцию в целом открыт, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Мы видим, что в настоящее время, несмотря на определенное продвижение в попытках урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, цена на золото не очень-то сильно отреагировала. Все же...    читать дальше
06 октября 2025 года 12:29
Акции Роснефти, Полюса и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции ПАО "Роснефть", ПАО "Полюс" и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. Бумаги "Роснефти" не смогли избежать общерыночной просадки и за последний месяц вместе с индексом Мосбиржи скорректировались на 11% практически без остановок, констатирует...    читать дальше
06 октября 2025 года 11:48
Рубль, вероятно, проведет большую часть недели ниже 11,6 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
лютная пара юань/рубль, вероятно, проведет большую часть текущей недели ниже уровня в 11,6 рубля за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". При этом к концу недели, после завершения длинных китайских выходных, курс пары должен уйти выше указанной отметки, говорится в их...    читать дальше
