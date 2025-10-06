"Финам" повысил прогнозную цену акций Global X Video Games & Esports ETF до $36,2

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Global X Video Games & Esports ETF с $25,9 до $36,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,4% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

Бумаги эмитента с начала 2025 года демонстрируют опережающую широкий рынок США динамику. констатирует эксперт.

"Ранее мы рекомендовали фиксировать прибыль на ожиданиях коррекции, однако рынок сохранил устойчивость, обновив исторические рекорды, а сектор видеоигр продолжил рост. Повышаем целевую цену до $36,1, рейтинг - "держать": значимый апсайд уже реализован, чему способствовал общий рост мировых рынков на фоне менее острого, чем ожидалось, негативного эффекта от торговых войн Дональда Трампа, а также ожиданий смягчения денежно-кредитной политики, - пишет Магомедов в обзоре. - На текущих уровнях потенциал дальнейшего роста цены акций фонда ограничен, однако он остается интересной идеей для покупки на просадках. Развитие рынка видеоигр, расширение аудитории и внедрение новых технологий, позволяющих эффективнее монетизировать индустрию, продолжают создавать возможности для дальнейшего роста стоимости активов".

Global X Video Games & Esports ETF - инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестировании в сектор видеоигр и киберспорта.

