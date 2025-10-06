Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Займера на уровне 170 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций МФК "Займер" на уровне 170 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой.

Внеочередное общее собрание акционеров компании утвердило промежуточные дивиденды по итогам второго квартала и первого полугодия 2025 года

"Дивидендная доходность акций составляет по текущей цене 3,3% за второй квартал и 6,6% за полгода, что вполне сравнимо с аналогичным показателем для "голубых фишек". При этом в России далеко не все крупные эмитенты платят промежуточные дивиденды, и тем более очень мало кто платит дивиденды ежеквартально", - пишет Мильчакова.

Бумаги эмитента выглядят привлекательной инвестицией с точки зрения приобретения для получения сравнительно небольшого, но надежного дохода в виде дивиденда, отмечает эксперт инвесткомпании.

Целевая цена по акциям составляет 170 рублей на годовом горизонте, указывает Мильчакова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.