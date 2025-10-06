"Финам" рекомендует покупать акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF с прогнозной ценой $29,6

"Финам" рекомендует покупать акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF с прогнозной стоимостью на уровне $29,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,5%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

"Бумаги предоставляют уникальную экспозицию на сектор онлайн-гемблинга и ставок на спорт - один из самых быстрорастущих в мировой индустрии развлечений, - отмечает эксперт. - По прогнозам, за ближайшие десять лет глобальный рынок онлайн-гемблинга продолжит расти двузначными темпами благодаря цифровизации, развитию мобильных платформ, либерализации регулирования и расширению аудитории".

Ключевые риски для фонда, указывает Магомедов, являются сильная конкуренция в отрасли, ужесточение регулирования, рост налоговой нагрузки и повышение расходов на кибербезопасность.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF - тематический ETF, предоставляющий широкую экспозицию на крупнейшие мировые компании онлайн-гемблинга и ставок на спорт. Фонд отслеживает индекс Morningstar Sports Betting & iGaming Select Index.

