Перспективы российских акций в 4К25 выглядят весьма слабо - "Т-Инвестиции"

Перспективы российских акций в четвертом квартале текущего года выглядят весьма слабо, при этом на более длинном горизонте они остаются интересными, считает старший аналитик брокера "Т-Инвестиции" Александр Потехин.

"Снижение фондовых индексов в сентябре и начале октября - это, в первую очередь, следствие пересмотра рынком ожиданий по траектории снижения ставок. Главным негативом оказались новости о повышении НДС. Подпортило настроение рынку и увеличение плана заимствований Минфином, а также консервативная риторика Банка России, - указывает эксперт в комментарии. - В таких условиях перспективы акций в четвертом квартале 2025 года выглядят весьма слабо, ведь высоки риски увидеть сохранение жесткости риторики регулятора на ближайших заседаниях при продолжающемся замедлении экономики. На более длинном горизонте акции остаются интересны - их оценки все также низкие, а ожидания по снижению ставок и ослаблению рубля хоть и сдвинулись во времени, но остаются актуальными".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.